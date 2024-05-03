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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Фонтаны

Мэр назвал дату открытия контактных фонтанов в Белгороде

3 мая 2024, 13:21
Фото: 1MI
Фонтаны

Контактный фонтан на Харгоре в Белгороде откроют в середине мая

Запустить конструкцию планируют, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет выше +20 градусов. Об этом рассказал во время прямого эфира мэр Валентин Демидов.

Белгородцы поинтересовались у главы администрации города Валентина Демидова, будут ли в этом году в Южном парке запускать контактный фонтан.

Мэр сообщил, что фонтан уже подготовили к сезону, специалисты Белгорблагоустройства провели все необходимые работы — проверили и настроили оборудование. Объект планируют запустить 15 мая, когда среднесуточная температура будет выше +20 градусов.

В прошлые годы пробовали включать контактные фонтаны раньше. Получали много жалоб от горожан о том, что дети промокают, не успевают высушиться на солнце. Всё-таки ещё в утреннее и вечернее время в Белгороде не жарко, как летом. Будем придерживаться графика, который запланировали.
Валентин Демидов

Всего с 1 мая в областном центре начали работать 14 фонтанов.

Напомним, что недавно в Центральном парке восстановили исторический фонтан «Кувшинка». Фонтан построили в 50-х годах прошлого века. Работал он не долго, использовался как скульптура, а после его и вовсе демонтировали.

Вернули частичку истории: в Белгороде восстановили утраченную «Кувшинку»
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Фонтан#Белгород#Валентин Демидов#Южный парк
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