Мэр назвал дату открытия контактных фонтанов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Белгородцы поинтересовались у главы администрации города Валентина Демидова, будут ли в этом году в Южном парке запускать контактный фонтан.
Мэр сообщил, что фонтан уже подготовили к сезону, специалисты Белгорблагоустройства провели все необходимые работы — проверили и настроили оборудование. Объект планируют запустить 15 мая, когда среднесуточная температура будет выше +20 градусов.
В прошлые годы пробовали включать контактные фонтаны раньше. Получали много жалоб от горожан о том, что дети промокают, не успевают высушиться на солнце. Всё-таки ещё в утреннее и вечернее время в Белгороде не жарко, как летом. Будем придерживаться графика, который запланировали.
Валентин Демидов
Всего с 1 мая в областном центре начали работать 14 фонтанов.
Напомним, что недавно в Центральном парке восстановили исторический фонтан «Кувшинка». Фонтан построили в 50-х годах прошлого века. Работал он не долго, использовался как скульптура, а после его и вовсе демонтировали.