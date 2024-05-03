К организации акции «Вода России» впервые привлекли искусственный интеллект

Для организации акции этого года планируют использовать искусственный интеллект. Речь идет о челлендже в самых популярных у российских интернет-пользователей социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». Челлендж организовывают волонтеры при участии медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ проанализирует портретные фото участников, сравнивая каждого конкретного человека с каким-либо известным водоемом. Далее нейросеть сгенерирует изображение, на котором человек будет показан в образе того или иного озера или реки. Пользователи соцсетей, которым искусственный интеллект сгенерирует изображение в рамках челленджа, получат возможность написать пост на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторам наиболее ярких фраз, которые соберут наибольшее количество лайков и репостов в соцсетях, будет предоставлена возможность бесплатно отправиться в поездку на Алтай.