К организации акции «Вода России» впервые привлекли искусственный интеллект

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Акция «Вода России» — часть федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Как сообщает kp.ru, одной из основных задач этой акции выступает экопросвещение.
Мероприятия экологической акции стартуют каждую весну по всей России. Участники занимаются очисткой водоемов и прибрежной зоны от оставленного за предыдущие годы мусора. Ежегодно на такие масштабные субботники выходят волонтеры по всей стране — порядка 9,5 миллиона человек за последние 10 лет.
Для организации акции этого года планируют использовать искусственный интеллект. Речь идет о челлендже в самых популярных у российских интернет-пользователей социальных сетях — «Одноклассники» и «ВКонтакте». Челлендж организовывают волонтеры при участии медиагруппы «Комсомольская правда». ИИ проанализирует портретные фото участников, сравнивая каждого конкретного человека с каким-либо известным водоемом. Далее нейросеть сгенерирует изображение, на котором человек будет показан в образе того или иного озера или реки. Пользователи соцсетей, которым искусственный интеллект сгенерирует изображение в рамках челленджа, получат возможность написать пост на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторам наиболее ярких фраз, которые соберут наибольшее количество лайков и репостов в соцсетях, будет предоставлена возможность бесплатно отправиться в поездку на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» выступает одним из самых крупных мероприятий федерального масштаба. За 10 лет реализации такой инициативы миллионы добровольцев расчистили десятки тысяч километров береговой линии по всей стране.