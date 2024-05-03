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Published Сегодня, 09:57

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Тюльпаны в Белгороде

Хотел порадовать дочь и жену: белгородцу грозит штраф за сорванные тюльпаны

3 мая 2024, 09:57
Фото: 1MI
Тюльпаны в Белгороде

В Белгороде нашли мужчину, срывавшего тюльпаны с городской клумбы

Мужчина в силу своего приподнятого настроения сорвал жене и дочери тюльпаны в центре Белгорода. Теперь ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток, об этом сообщает управление МВД России по региону.

29 апреля в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина сорвал тюльпаны с клумбы в районе остановки «Свято-Троицкий бульвар» в Белгороде. Личность любителя цветов удалось установить.

По словам белгородца, в тот день у него было хорошее настроение. Поэтому он решил сделать приятный сюрприз супруге и дочери. Для этого горожанин сорвал тюльпаны.

В отношении 39-летнего белгородца составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Этот инцидент с тюльпанами отнюдь не первый. В апреле двое мужчин срывали цветы в районе улицы Мичурина. Представители городской администрации сообщили, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать указанных лиц. По данному факту в отношении нарушителей составлены административные материалы.

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