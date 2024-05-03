Хотел порадовать дочь и жену: белгородцу грозит штраф за сорванные тюльпаны

В Белгороде нашли мужчину, срывавшего тюльпаны с городской клумбы

Мужчина в силу своего приподнятого настроения сорвал жене и дочери тюльпаны в центре Белгорода. Теперь ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток, об этом сообщает управление МВД России по региону.

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