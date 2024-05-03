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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Полицейские задержали белгородца, который пытался вскрыть банкомат топором

Готовился несколько месяцев: белгородцу не удалось вскрыть банкомат топором

3 мая 2024, 16:03
Фото: 1MI

Полицейские задержали белгородца, который пытался вскрыть банкомат топором

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. К совершению преступления он готовился три месяца, но довести дело до конца у него не получилось. Подробности сообщает УМВД по Белгородской области.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ранним утром пытался вскрыть банкомат в зоне самообслуживания банка в Северном. Довести задуманное до конца не удалось — сработала сигнализация, злоумышленник скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее не судимый местный житель.

По предварительным данным, мужчина готовился к преступлению несколько месяцев, дважды приезжал, чтобы изучить обстановку. На дело отправился с топором с гвоздодёром. Для маскировки использовал чулки, куртку облил зелёнкой, на ноги надел кирзовые сапоги.

К банку злоумышленник подъехал на своём авто. Оставил его за 300 м до здания. Вошёл в здание, засомневался и вышел, но потом решил вернуться. После неудавшегося дела подозреваемый сжёг сумки и одежду, в которой заходил в банк, а сапоги выбросил.

Задержанный рассказал, что решился на это из-за финансовых трудностей. Ранее мужчина взял кредит и попытался на эти деньги заработать на бирже, но в конце концов всё потерял. Банковский долг в итоге вырос до нескольких миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Банкомат#Белгород
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