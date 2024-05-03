Готовился несколько месяцев: белгородцу не удалось вскрыть банкомат топором

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ранним утром пытался вскрыть банкомат в зоне самообслуживания банка в Северном. Довести задуманное до конца не удалось — сработала сигнализация, злоумышленник скрылся.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее не судимый местный житель.
По предварительным данным, мужчина готовился к преступлению несколько месяцев, дважды приезжал, чтобы изучить обстановку. На дело отправился с топором с гвоздодёром. Для маскировки использовал чулки, куртку облил зелёнкой, на ноги надел кирзовые сапоги.
К банку злоумышленник подъехал на своём авто. Оставил его за 300 м до здания. Вошёл в здание, засомневался и вышел, но потом решил вернуться. После неудавшегося дела подозреваемый сжёг сумки и одежду, в которой заходил в банк, а сапоги выбросил.
Задержанный рассказал, что решился на это из-за финансовых трудностей. Ранее мужчина взял кредит и попытался на эти деньги заработать на бирже, но в конце концов всё потерял. Банковский долг в итоге вырос до нескольких миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.