Готовился несколько месяцев: белгородцу не удалось вскрыть банкомат топором

К банку злоумышленник подъехал на своём авто. Оставил его за 300 м до здания. Вошёл в здание, засомневался и вышел, но потом решил вернуться. После неудавшегося дела подозреваемый сжёг сумки и одежду, в которой заходил в банк, а сапоги выбросил.