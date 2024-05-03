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Published Сегодня, 09:03

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Вакцинация

Гладков: белгородцам поступило 14 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита

3 мая 2024, 09:03
Фото: 1MI
Вакцинация
Сегодня, 3 мая, вакцины распределят по медицинским учреждениям. Прививку смогут сделать все, кто её не делал. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородскую область поступило 14 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита. Дети и взрослые, которые не делали эти прививки, смогут сейчас это сделать, сообщил глава региона.

Сегодня вакцины начинают распределять по медицинским учреждениям. С вопросами о вакцинации местные жители могут обратиться в министерство здравоохранения, к главным врачам в поликлиники и больницы по месту проживания.

На сегодняшний день, как я уже сказал, эта прививка доступна для всех, кто ещё её не сделал.
Вячеслав Гладков

Речь идёт о комбинированных трёхкомпонентных вакцинах. Они защищают сразу от трёх заболеваний. Ранее в в белгородские медучреждения несколькими партиями поступило в общей сложности около 5600 доз.

От кори прививают детей в возрасте 12-15 месяцев с последующей ревакцинацией в шесть лет. Взрослые, которые не знают, вакцинировали ли их в детстве, или которые не болели корью, или которые не прививались, тоже смогут сделать прививку.

Не хватает вакцин: в Белгородской области наблюдается дефицит прививок от кори
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