Гладков: белгородцам поступило 14 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Белгородскую область поступило 14 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита. Дети и взрослые, которые не делали эти прививки, смогут сейчас это сделать, сообщил глава региона.
Сегодня вакцины начинают распределять по медицинским учреждениям. С вопросами о вакцинации местные жители могут обратиться в министерство здравоохранения, к главным врачам в поликлиники и больницы по месту проживания.
На сегодняшний день, как я уже сказал, эта прививка доступна для всех, кто ещё её не сделал.
Вячеслав Гладков
Речь идёт о комбинированных трёхкомпонентных вакцинах. Они защищают сразу от трёх заболеваний. Ранее в в белгородские медучреждения несколькими партиями поступило в общей сложности около 5600 доз.
От кори прививают детей в возрасте 12-15 месяцев с последующей ревакцинацией в шесть лет. Взрослые, которые не знают, вакцинировали ли их в детстве, или которые не болели корью, или которые не прививались, тоже смогут сделать прививку.