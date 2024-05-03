Белгородским медикам подняли максимальный размер соцвыплат, но не всем

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Размер специальной социальной выплаты для медицинских работников, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будет зависеть от численности населения в городе/селе/посёлке, где находится медицинское учреждение или его структурные подразделения.
В населённых пунктах с численностью жителей менее 50 000 человек максимальный размер специальных социальных выплат составит 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.
В местах, где проживает от 50 000 до 100 000 человек, максимальная выплата для врачей будет 29 тысяч рублей, а для среднего медперсонала — 13 тысяч рублей.
Для медработников, чьи учреждения находятся в населённых пунктах, где живёт больше 100 000 человек, а также для других категорий медицинского персонала максимальный размер специальных социальных выплат не изменится.