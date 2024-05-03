Белгородец попал под суд за то, что размахивал перед знакомой топором

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В марте 2023 года 46-летний житель Грайворона во время ссоры размахивал топором и пригрозил убить свою знакомую. Потерпевшая восприняла эту угрозу как реальную.
В результате подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, при которой имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд назначил окончательное наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что в феврале белгородец отказался ехать с другом за наркотиками и поплатился жизнью. В результате обвиняемый был признан виновным в нанесении смертельного ножевого ранения своему знакомому. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.