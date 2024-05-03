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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Топор

Белгородец попал под суд за то, что размахивал перед знакомой топором

3 мая 2024, 14:09
Фото: 1MI
Топор

Белгородец грозился убить знакомую топором

Во время ссоры мужчина пригрозил убить знакомую. Женщина восприняла угрозу как реальную, в результате мужчина признан судом виновным. Ему назначили принудительные работы, сообщает прокуратура Белгородской области.
Сюжет
Суд

В марте 2023 года 46-летний житель Грайворона во время ссоры размахивал топором и пригрозил убить свою знакомую. Потерпевшая восприняла эту угрозу как реальную.

В результате подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, при которой имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд назначил окончательное наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что в феврале белгородец отказался ехать с другом за наркотиками и поплатился жизнью. В результате обвиняемый был признан виновным в нанесении смертельного ножевого ранения своему знакомому. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Грайворон#Суд#Топор#Белгород#Угроза убийством
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