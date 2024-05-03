Белгородец попал под суд за то, что размахивал перед знакомой топором

В результате подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, при которой имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд назначил окончательное наказание в виде принудительных работ сроком на один год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.