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Суд

Владельцу АБ предписали передать 25% акций «Русагро». Адвокаты заявили о нестыковках

2 мая 2024, 15:01
Фото: 1MI
Суд

Суд предписал владельцу «Агро-Белогорья» передать 25% акций ГК «Русагро»

Адвокаты «Агро-Белогорья» утверждают, что нашли в этом решении нестыковки. Они считают, что судебный акт содержит противоречащие суждения, подробности сообщает Lenta.ru.

Судья Арбитражного суда Белгородской области вынес предписание Владимиру Зотову о передаче 25% акций «Агро-Белогорья» в пользу «Русагро». 25% долей холдинга оценили в 2500 рублей.

Адвокаты ответчика нашли нестыковки в этом решении. Так, в документе указано, что при переводе на истца прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением его преимущественного права покупки в случае удовлетворения таких требований истец обязан возместить покупателю уплаченную им стоимость приобретённой доли. При этом суд посчитал, что 2500 рублей с депозитного счёта Арбитражного суда области необходимо перечислить Зотову, пишет издание.

«Если истец обязан перевести деньги покупателю, то почему деньги переводятся в пользу Зотова (по логике судебного акта он продавец, а не покупатель). Таким образом, судебный акт содержит противоречащие друг другу суждения. Суд тем самым подтверждает, что оплаты от „Русский металл“ не было, то есть не было возмездности», — уточняют представители ответчика.

Также отмечается, что 2500 рублей — это номинальная стоимость 25% долей, рыночная же намного больше. Сообщается, что стоимость активов превышает 16,4 млрд рублей.

«Адвокаты подчеркивают, что выводы суда противоречат друг другу. Судья даёт оценку вкладу, именуя его дорогостоящим, при этом делает вывод, что его стоимость составляет 2500 рублей. Кстати, в 2019 году „Русагро“ приобрело 22,5%долей „Агро-Белогорья“ за 8,5 миллиарда рублей», — цитирует издание адвокатов.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Русагро#Суды#Владимир зотов#Белгород#Белгородский бизнес
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