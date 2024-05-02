Владельцу АБ предписали передать 25% акций «Русагро». Адвокаты заявили о нестыковках

Адвокаты ответчика нашли нестыковки в этом решении. Так, в документе указано, что при переводе на истца прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением его преимущественного права покупки в случае удовлетворения таких требований истец обязан возместить покупателю уплаченную им стоимость приобретённой доли. При этом суд посчитал, что 2500 рублей с депозитного счёта Арбитражного суда области необходимо перечислить Зотову, пишет издание.