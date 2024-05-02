СК не получал сообщений о сексуальном насилии судимого белгородца над мальчиком

По словам адвоката одного из свидетелей, 20 апреля в Прохоровке ранее судимый мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Родители мальчика и адвокат подали заявление о совершении преступления по статьям УК РФ 132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия» в местный отдел полиции и областное УМВД.