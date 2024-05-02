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Следком

СК не получал сообщений о сексуальном насилии судимого белгородца над мальчиком

2 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI
Следком
Как ранее рассказал Бел.Ру адвокат одного из свидетелей, происшествие могло случиться в Прохоровке 20 апреля. Действия по заявлениям родителей мальчика ещё не начались, а само заявление не было передано в следком Белгородской области.
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Следком

По словам адвоката одного из свидетелей, 20 апреля в Прохоровке ранее судимый мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Родители мальчика и адвокат подали заявление о совершении преступления по статьям УК РФ 132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия» в местный отдел полиции и областное УМВД.

В управлении сообщили Бел.Ру, что заявления передадут в следком, так как дела о насилии расследует СК.

В региональном следкоме в ответе на запрос Бел.Ру сообщили, что заявления им не были переданы. Адвокат свидетеля в свою очередь утверждает, что предполагаемого преступника видели в Прохоровке «на свободе» ещё несколько раз.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Прохоровка#Сексуальное насилие#Несовершеннолетний#Белгород#Следком
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