СК не получал сообщений о сексуальном насилии судимого белгородца над мальчиком

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По словам адвоката одного из свидетелей, 20 апреля в Прохоровке ранее судимый мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Родители мальчика и адвокат подали заявление о совершении преступления по статьям УК РФ 132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия» в местный отдел полиции и областное УМВД.
В управлении сообщили Бел.Ру, что заявления передадут в следком, так как дела о насилии расследует СК.
В региональном следкоме в ответе на запрос Бел.Ру сообщили, что заявления им не были переданы. Адвокат свидетеля в свою очередь утверждает, что предполагаемого преступника видели в Прохоровке «на свободе» ещё несколько раз.