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СГОК и работник комбината представлены на Алее Трудовой Славы Белгородской области

СГОК и работник комбината представлены на Алее Трудовой Славы Белгородской области

2 мая 2024, 11:35
Фото: СГОК
Портрет машиниста экскаватора рудоуправления Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Владимира Агафонова занесен на Аллею Трудовой Славы Белгородской области.Также в этом году здесь представлен Стойленский горно-обогатительный комбинат.

Владимир Агафонов трудится на СГОКе более 40 лет. Пришел на СГОК в апреле 1982 году слесарем по ремонту оборудования, через три месяца его перевели помощником машиниста экскаватора, а с 1993 года – машинистом экскаватора рудоуправления, где он трудится по настоящее время.

За многолетний добросовестный труд Владимир Агафонов награжден Почетной грамотой главы администрации г. Старый Оскол и Старооскольского района, Благодарностью департамента экономического развития Белгородской области,Знаком «Шахтерская слава»III степени Минэнерго России. В 2023 году Владимир Иванович удостоен высшей корпоративной награды – премии «Золотой фонд» комбината.

Открытие областной Аллеи Трудовой Славы традиционно проводится к празднику 1 мая, Дню Весны и Труда. На ней представлены лучшие трудовые коллективы и работники по итогам 2023 года. В этот список входят промышленные и сельскохозяйственные предприятия; организации сферы строительства, торговли и общепита; учреждения культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и образования; профсоюзные организации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Глава администрации#Департамент экономического развития#Почетная грамота#Белгород#Старооскольский район#Промышленные предприятия
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