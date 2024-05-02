СГОК и работник комбината представлены на Алее Трудовой Славы Белгородской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Владимир Агафонов трудится на СГОКе более 40 лет. Пришел на СГОК в апреле 1982 году слесарем по ремонту оборудования, через три месяца его перевели помощником машиниста экскаватора, а с 1993 года – машинистом экскаватора рудоуправления, где он трудится по настоящее время.
За многолетний добросовестный труд Владимир Агафонов награжден Почетной грамотой главы администрации г. Старый Оскол и Старооскольского района, Благодарностью департамента экономического развития Белгородской области,Знаком «Шахтерская слава»III степени Минэнерго России. В 2023 году Владимир Иванович удостоен высшей корпоративной награды – премии «Золотой фонд» комбината.
Открытие областной Аллеи Трудовой Славы традиционно проводится к празднику 1 мая, Дню Весны и Труда. На ней представлены лучшие трудовые коллективы и работники по итогам 2023 года. В этот список входят промышленные и сельскохозяйственные предприятия; организации сферы строительства, торговли и общепита; учреждения культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и образования; профсоюзные организации.