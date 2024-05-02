СГОК и работник комбината представлены на Алее Трудовой Славы Белгородской области

Владимир Агафонов трудится на СГОКе более 40 лет. Пришел на СГОК в апреле 1982 году слесарем по ремонту оборудования, через три месяца его перевели помощником машиниста экскаватора, а с 1993 года – машинистом экскаватора рудоуправления, где он трудится по настоящее время.