Дело об избиении воронежца сыном белгородского бизнесмена вернули в прокуратуру

Напомним, что инцидент произошёл летом 2022 года. Белгородец в 03:30, недовольный громкой музыкой, пришёл к соседу. Когда ему открыли дверь, парень начал избивать оппонента кухонным молотком-топориком. Пострадавший спустился к консьержке, вызвал полицию и медиков. У воронежца зафиксировали перелом черепа.