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Суд

Дело об избиении воронежца сыном белгородского бизнесмена вернули в прокуратуру

2 мая 2024, 15:16
Фото: 1MI
Суд
Два года назад сын белгородского застройщика избил сына воронежских ювелиров. Было возбуждено уголовное дело. «Абирег» выяснил, что недавно Ленинский районный суд вернул прокурору уголовное дело.

Ленинский районный суд Воронежа вернул прокурору уголовное дело в отношении сына белгородского застройщика. Об этом в соцсетях рассказал адвокат обвиняемого. Белгородца обвиняют в нападении на своего соседа — сына владельцев ювелирной сети.

В посте было указано, что адвокатам удалось установить нарушения, допущенные при расследовании.

«Абирег» пишет, что подробных комментариев адвокат не дал. Однако защитник добавил, что постановление суда ещё не вступило в силу.

Напомним, что инцидент произошёл летом 2022 года. Белгородец в 03:30, недовольный громкой музыкой, пришёл к соседу. Когда ему открыли дверь, парень начал избивать оппонента кухонным молотком-топориком. Пострадавший спустился к консьержке, вызвал полицию и медиков. У воронежца зафиксировали перелом черепа.

Сын белгородского бизнесмена избил соседа в Воронеже кухонным молотком
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Суды#Белгород#Воронежская область
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