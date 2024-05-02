Дело об избиении воронежца сыном белгородского бизнесмена вернули в прокуратуру

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Ленинский районный суд Воронежа вернул прокурору уголовное дело в отношении сына белгородского застройщика. Об этом в соцсетях рассказал адвокат обвиняемого. Белгородца обвиняют в нападении на своего соседа — сына владельцев ювелирной сети.
В посте было указано, что адвокатам удалось установить нарушения, допущенные при расследовании.
«Абирег» пишет, что подробных комментариев адвокат не дал. Однако защитник добавил, что постановление суда ещё не вступило в силу.
Напомним, что инцидент произошёл летом 2022 года. Белгородец в 03:30, недовольный громкой музыкой, пришёл к соседу. Когда ему открыли дверь, парень начал избивать оппонента кухонным молотком-топориком. Пострадавший спустился к консьержке, вызвал полицию и медиков. У воронежца зафиксировали перелом черепа.