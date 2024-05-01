Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

На территории пляжа «Берега» в Белгороде появится новое кафе

На территории пляжа «Берега» в Белгороде появится новое кафе

1 мая 2024, 14:19
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Там же установили модульные укрытия и тревожные кнопки. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

По информации городских властей, специалисты уже подготовили пляж «Берега» к новому сезону. Песок в прибрежной зоне обновили, также в порядок привели клумбы и газоны. Ко всему прочему, в этом году на территории пляжа появится новое кафе.

В мэрии отметили, что строительные работы уже идут. В будущем гостям будут предлагать круассаны, сэндвичи, пирожные собственного производства, фрукты, мороженое и напитки. Открыть точку намерены в августе.

Также городские власти добавили, что на территории пространства установили четыре защитных модуля и три тревожные кнопки.

Всего в планах на пляжах Белгородской области оборудовать 70 укрытий. В 2024 году на территории региона хотят открыть 124 пляжа.

В середине мая в Белгороде откроют набережную парка «Берега»
Узнать подробнее
Читайте также:
В середине мая в Белгороде откроют набережную парка «Берега»Появятся ли в парке «Берега» в Белгороде укрытия на случай обстрелов?В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?
#Кристина Семенчук#Пляж#Новости Белгорода#Кафе#Мэрия#Регион#Оборудование#Белгород#Строительные работы#2024 год#Берега
Подпишитесь
Автомобили белгородцев пострадали от атаки дронов-камикадзе
Сегодня, 15:45
В результате обстрела белгородского села пострадали три дома и две машины
Сегодня, 09:15
Химия, Асфальт и Принцесса: как белгородцы называли своих детей за последние 98 лет
Сегодня, 12:23
Белгородцы стали свидетелями необычного явления
Сегодня, 07:41
Разрушения в приграничье: дроны ВСУ угодили в хозпостройку и коммерческий объект
Сегодня, 08:02
В Минобороны показали кадры уничтожения миномётов ВСУ в белгородском приграничье
Сегодня, 07:15
"