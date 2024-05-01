На территории пляжа «Берега» в Белгороде появится новое кафе

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По информации городских властей, специалисты уже подготовили пляж «Берега» к новому сезону. Песок в прибрежной зоне обновили, также в порядок привели клумбы и газоны. Ко всему прочему, в этом году на территории пляжа появится новое кафе.
В мэрии отметили, что строительные работы уже идут. В будущем гостям будут предлагать круассаны, сэндвичи, пирожные собственного производства, фрукты, мороженое и напитки. Открыть точку намерены в августе.
Также городские власти добавили, что на территории пространства установили четыре защитных модуля и три тревожные кнопки.
Всего в планах на пляжах Белгородской области оборудовать 70 укрытий. В 2024 году на территории региона хотят открыть 124 пляжа.