Мэр Белгорода назвал срок обустройства двух новых площадок для собак

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Новые площадки для выгула собак обустроят на улицах Привольной и Дальней. Подрядчик уже приступает к работам.
На площадках появится оборудование для дрессировки, скамейки. Закончить работы планируется до середины мая.
Всего в Белгороде хотят открыть семь площадок для выгула собак. Известно, что, помимо улиц Дальней и Привольной, планировалось обустроить площадку на улице Молодёжной. На обустройство трёх локаций готовы были потратить 5,6 млн рублей.
Правда, в прошлом году возникла небольшая путаница с адресами площадок.