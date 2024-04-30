Мэр Белгорода назвал срок обустройства двух новых площадок для собак

В Белгороде обустраивают новые площадки для выгула собак

Всего планируется открыть семь площадок. В городе уже приступили к обустройству первых двух — на улицах Привольной и Дальней, сообщил мэр Валентин Демидов. На площадках появится оборудование для дрессировки собак и скамейки для их хозяев.