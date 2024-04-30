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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Место для строительства площадки для выгула собак в Белгороде

Мэр Белгорода назвал срок обустройства двух новых площадок для собак

30 апреля 2024, 12:54
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Место для строительства площадки для выгула собак в Белгороде

В Белгороде обустраивают новые площадки для выгула собак

Всего планируется открыть семь площадок. В городе уже приступили к обустройству первых двух — на улицах Привольной и Дальней, сообщил мэр Валентин Демидов. На площадках появится оборудование для дрессировки собак и скамейки для их хозяев.

Новые площадки для выгула собак обустроят на улицах Привольной и Дальней. Подрядчик уже приступает к работам.

На площадках появится оборудование для дрессировки, скамейки. Закончить работы планируется до середины мая.

Всего в Белгороде хотят открыть семь площадок для выгула собак. Известно, что, помимо улиц Дальней и Привольной, планировалось обустроить площадку на улице Молодёжной. На обустройство трёх локаций готовы были потратить 5,6 млн рублей.

Правда, в прошлом году возникла небольшая путаница с адресами площадок.

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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Площадки для выгула собак#Валентин Демидов
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