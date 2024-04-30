Белгород закупает рассаду и семена на 720 тысяч рублей: что высадят на улицах города?

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
На рассаду и семена растений в Белгороде уйдёт ещё 719 тысяч 652 рубля. Посадочный материал закупает Белгорблагоустройство.
Предполагается, что на улицах Белгорода появятся розовые и красные бегонии, бархатцы, красный и белый бальзамин, красные и жёлтые георгины, а также ирезине линдена, колеус, кохия и цинерария приморская.
Поставщика посадочного материала определят 8 мая.
Напомним, что в Белгороде также высадят пурпурную иву и щучку дернистую, канны индийские и пеннисетум щетинистый, а центр Белгорода и парк на Харгоре оформят корейскими хризантемами и сибирскими ирисами.
А пока же Белгород украшен тюльпанами. Правда, не все горожане ценят труд озеленителей и иногда срывают цветы с городских клумб.