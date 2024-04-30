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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Цветы в Белгороде

Белгород закупает рассаду и семена на 720 тысяч рублей: что высадят на улицах города?

30 апреля 2024, 12:36
Фото: 1MI
Цветы в Белгороде

На бархатцы, бегонии и георгины в Белгороде потратят 720 тысяч рублей

Рассаду и семена закупает Белгорблагоустройство. Перечень растений, которые появятся на улицах города, опубликован в документации закупки.

На рассаду и семена растений в Белгороде уйдёт ещё 719 тысяч 652 рубля. Посадочный материал закупает Белгорблагоустройство.

Предполагается, что на улицах Белгорода появятся розовые и красные бегонии, бархатцы, красный и белый бальзамин, красные и жёлтые георгины, а также ирезине линдена, колеус, кохия и цинерария приморская.

Поставщика посадочного материала определят 8 мая.

Напомним, что в Белгороде также высадят пурпурную иву и щучку дернистую, канны индийские и пеннисетум щетинистый, а центр Белгорода и парк на Харгоре оформят корейскими хризантемами и сибирскими ирисами.

А пока же Белгород украшен тюльпанами. Правда, не все горожане ценят труд озеленителей и иногда срывают цветы с городских клумб.

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