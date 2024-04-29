Электронные повестки появятся в ноябре этого года: что известно о новом реестре учёта

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Согласно описанным в документе положениям, Единый реестр воинского учёта должны завершить к 31 октября этого года. Отмечено, что приступить к введению и дальнейшему использованию системы Минобороны сможет 1 ноября.
Таким образом, оборонное ведомство уже в этом году сможет вносить и обновлять данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов.
Также, согласно документу, уведомления о повестках и ограничениях будут направляться на «Госуслуги», а вручённой повестка считается спустя семь дней после размещения в реестре.