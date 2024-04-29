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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Солдаты

Электронные повестки появятся в ноябре этого года: что известно о новом реестре учёта

29 апреля 2024, 17:58
Фото: Изображение Midjourney
Солдаты

С 1 ноября 2024 года в России начнут рассылать электронные повестки

Правительство России подготовило постановление о государственной информационной системе единого реестра воинского учёта. Постановление от 19 апреля размещено на официальном интернет-портале опубликования правовой информации.

Согласно описанным в документе положениям, Единый реестр воинского учёта должны завершить к 31 октября этого года. Отмечено, что приступить к введению и дальнейшему использованию системы Минобороны сможет 1 ноября.

Таким образом, оборонное ведомство уже в этом году сможет вносить и обновлять данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов.

Также, согласно документу, уведомления о повестках и ограничениях будут направляться на «Госуслуги», а вручённой повестка считается спустя семь дней после размещения в реестре.

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