Вопросы есть не только к плитке: зачем в центре Белгорода избавляются от деревьев?

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Белгородцы рассказали, что на пересечении улиц Мичурина и Попова — в ремонтируемом сквере, выпиливают деревья. Горожане попросили объяснить происходящее.
В мэрии ответили, что логика в этом решении есть.
В ходе комиссионного обследования установлено, что в зону проведения работ по благоустройству попадает восемь деревьев, шесть из которых нежизнеспособные, усыхающие, утратили свою декоративную ценность. Также вырубке подлежит пеньевая поросль.
мэрия Белгорода
Вместе с тем на указанной территории планируют высадить обыкновенный клён (40 штук) и декоративные яблони (46 штук).
Добавим, что ранее белгородцы интересовались, зачем в этом сквере сняли хорошую плитку.