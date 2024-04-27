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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Вырубка

Вопросы есть не только к плитке: зачем в центре Белгорода избавляются от деревьев?

27 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
Вырубка

В мэрии Белгорода объяснили вырубку деревьев в ремонтируемом сквере

Вырубку заметили в благоустраиваемом сквере на пересечении улиц Мичурина и Попова. В мэрии заявили, что логика в этом есть.

Белгородцы рассказали, что на пересечении улиц Мичурина и Попова — в ремонтируемом сквере, выпиливают деревья. Горожане попросили объяснить происходящее.

В мэрии ответили, что логика в этом решении есть.

В ходе комиссионного обследования установлено, что в зону проведения работ по благоустройству попадает восемь деревьев, шесть из которых нежизнеспособные, усыхающие, утратили свою декоративную ценность. Также вырубке подлежит пеньевая поросль.
мэрия Белгорода

Вместе с тем на указанной территории планируют высадить обыкновенный клён (40 штук) и декоративные яблони (46 штук).

Ранее стало известно, что в этом сквере установят МАФы и игровые площадки, отремонтируют тротуар. Из документов закупки следует, что на территории высадят ковыль перистый, лаванду.

Добавим, что ранее белгородцы интересовались, зачем в этом сквере сняли хорошую плитку.

В мэрии Белгорода объяснили, зачем рабочие сняли хорошую плитку в сквере
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Благоустройство#Сквер#Новости Белгорода#Деревья#Вырубка#Белгород
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