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Четверо белгородцев погибли на воде до начала купального сезона

Во время моржевания, рыбалки и перехода реки: несколько белгородцев погибли на воде

27 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI

Четверо белгородцев погибли на воде до начала купального сезона

С начала 2024 года в регионе утонули четыре человека, ещё троих удалось спасти. Статистку сообщили журналисты «Белпрессы» со ссылкой на региональное МЧС.

С 1 января по 26 апреля 2024 года на белгородских водоёмах погибли четыре человека — это на одного больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Так, 25 февраля во время моржевания в реке Короча в Шебекинском округе утонул мужчина 1973 года рождения. 22 марта в Белгородском районе под лёд провалился и утонул 64-летний рыбак.

27 марта в Валуйском округе реку Оскол переходил мужчина 1975 года рождения — он в итоге утонул. Пьяный любитель рыбалки 1955 года рождения утонул в Грайворонском округе 15 апреля.

Ещё троих человек удалось спасти. 6 января спасатели вытащили провалившегося под лёд реки Тихая Сосна 60-летнего пьяного мужчину, а 14 февраля из Везёлки — двух рыбаков 1957 и 1959 года.

Напомним, что о ситуации, случившейся 14 февраля ранее сообщали ряд СМИ. Двух мужчин, провалившихся под лёд, спасал третий рыбак - его планировалось наградить.

Рыбака, помогавшего вытаскивать провалившихся под лёд белгородцев, хотят наградить
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