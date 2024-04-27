Во время моржевания, рыбалки и перехода реки: несколько белгородцев погибли на воде

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
С 1 января по 26 апреля 2024 года на белгородских водоёмах погибли четыре человека — это на одного больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Так, 25 февраля во время моржевания в реке Короча в Шебекинском округе утонул мужчина 1973 года рождения. 22 марта в Белгородском районе под лёд провалился и утонул 64-летний рыбак.
27 марта в Валуйском округе реку Оскол переходил мужчина 1975 года рождения — он в итоге утонул. Пьяный любитель рыбалки 1955 года рождения утонул в Грайворонском округе 15 апреля.
Ещё троих человек удалось спасти. 6 января спасатели вытащили провалившегося под лёд реки Тихая Сосна 60-летнего пьяного мужчину, а 14 февраля из Везёлки — двух рыбаков 1957 и 1959 года.
Напомним, что о ситуации, случившейся 14 февраля ранее сообщали ряд СМИ. Двух мужчин, провалившихся под лёд, спасал третий рыбак - его планировалось наградить.