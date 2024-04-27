В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для послов иностранных государств

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
По информации, озвученной директором Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрием Биричевским, форум, который состоится в Санкт-Петербурге в 27-й раз, входит в перечень наиболее значимых экономических событий года.
Как сообщает newsnn.ru, на брифинге рассказали, что делегатам из стран, не имеющих с РФ безвизового режима, виза оформляется по ускоренной схеме. Для этого следует обратиться с приглашением от оргкомитета ПМЭФ в консульство России в своей стране.
По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, участники форума ведут поиск новых смыслов, обсуждая политико-экономические, экологические и деловые стратегии. В число первостепенных задач повестки ПМЭФ в настоящее время входит вопрос сохранения экологии. Сам же форум занимает особенное место в календаре Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, участвующего в проведении многих мероприятий. В процессе их организации основной упор делается на экономическую и политическую программы, которые, впрочем, всегда сопровождаются культурными и спортивными мероприятиями, способствующими установлению более прочных связей и доверительных отношений между участниками.
Приглашение на ПМЭФ можно скачать в едином личном кабинете. Информация о его оформлении для въезжающих из иностранных государств размещена на официальном сайте события forumspb.com.
Согласно заявлению замдиректора Фонда Росконгресс, директора ПМЭФ Алексея Валькова, главная миссия ПМЭФ — это создание делового инструмента для обнаружения и преодоления возникающих препятствий, а также поиск новых векторов развития. ПМЭФ — это прежде всего российская площадка для диалога, на которой для личного общения встречаются представители бизнеса и ведомств стран разных континентов. Инфраструктура ПМЭФ модернизируется с каждым годом, делая форум все более комфортным для проведения переговоров и подписания соглашений.
27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня. В роли информационного партнера события выступает медиахолдинг 1 MI.