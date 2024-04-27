В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для послов иностранных государств

По словам председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, участники форума ведут поиск новых смыслов, обсуждая политико-экономические, экологические и деловые стратегии. В число первостепенных задач повестки ПМЭФ в настоящее время входит вопрос сохранения экологии. Сам же форум занимает особенное место в календаре Фонда Росконгресс — социально ориентированного нефинансового института развития, участвующего в проведении многих мероприятий. В процессе их организации основной упор делается на экономическую и политическую программы, которые, впрочем, всегда сопровождаются культурными и спортивными мероприятиями, способствующими установлению более прочных связей и доверительных отношений между участниками.