17 лет назад Белгороду было присвоено почётное звание «Город воинской славы»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
27 апреля 2007 года город Белгород стал первым в России, удостоенным высокого звания «Город воинской славы». Грамоту о присвоении этого почётного звания лично вручил президент Российской Федерации Владимир Путин.
В годы Великой Отечественной войны в Белгороде и близлежащих районах шли ожесточённые кровопролитные сражения. Город дважды оказывался под оккупацией немецко-фашистских захватчиков.
Окончательное освобождение Белгорода от немецкой оккупации произошло 5 августа 1943 года. В честь освобождения Белгорода и Орла Москва впервые салютовала советским войскам артиллерийским салютом из 124 орудий.