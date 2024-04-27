17 лет назад Белгороду было присвоено почётное звание «Город воинской славы»

27 апреля 2007 года Белгород стал первым в России, удостоенным высокого звания «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны Белгород и прилегающие к нему территории стали местом жестоких кровавых боёв. Дважды город попадал под оккупацию немецких фашистских войск.

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