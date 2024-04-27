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Возложение цветов

17 лет назад Белгороду было присвоено почётное звание «Город воинской славы»

27 апреля 2024, 11:04
Фото: администрация города Белгород
Возложение цветов
27 апреля 2007 года Белгород стал первым в России, удостоенным высокого звания «Город воинской славы». Во время Великой Отечественной войны Белгород и прилегающие к нему территории стали местом жестоких кровавых боёв. Дважды город попадал под оккупацию немецких фашистских войск.

27 апреля 2007 года город Белгород стал первым в России, удостоенным высокого звания «Город воинской славы». Грамоту о присвоении этого почётного звания лично вручил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В годы Великой Отечественной войны в Белгороде и близлежащих районах шли ожесточённые кровопролитные сражения. Город дважды оказывался под оккупацией немецко-фашистских захватчиков.

Окончательное освобождение Белгорода от немецкой оккупации произошло 5 августа 1943 года. В честь освобождения Белгорода и Орла Москва впервые салютовала советским войскам артиллерийским салютом из 124 орудий.

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