В Пятигорске определили победителей форума для юных белгородских предпринимателей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что несколько дней более 80 юных предпринимателей в возрасте от 14 до 17 лет обучались в Центре знаний «Машук». За время нахождения там ребята посетили несколько предприятий Ставропольского края, приняли участие в семинарах. Из развлечений для ребят приготовили экскурсии по Ставрополью.