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Вячеслав Гладков на форуме «Ты в деле!»

В Пятигорске определили победителей форума для юных белгородских предпринимателей

26 апреля 2024, 15:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков на форуме «Ты в деле!»
Жюри оценило 302 проекта. По итогам определено 10 победителей, которые смогут пройти стажировку в ведущих организациях страны. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в проекте приняли участие более 9 тысяч школьников и свыше 12,5 тысячи студентов профессиональных образовательных организаций.

26 апреля на форуме регионального проекта «Ты в деле!», проходящем в Пятигорске, наградили победителей отборочного этапа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что несколько дней более 80 юных предпринимателей в возрасте от 14 до 17 лет обучались в Центре знаний «Машук». За время нахождения там ребята посетили несколько предприятий Ставропольского края, приняли участие в семинарах. Из развлечений для ребят приготовили экскурсии по Ставрополью.

Экспертное жюри оценило 302 проекта, представленных участниками, и по результатам выбрало 10 финалистов. У ребят будет возможность пройти стажировку в ведущих организациях страны.

Вячеслав Гладков отметил, что более 9 тысяч школьников и свыше 12,5 тысячи студентов профессиональных образовательных организаций приняли участие в данном проекте.

Вместе мы начали длинный путь, и я думаю, эффективность нашего экспериментального проекта мы начнём понимать только через год, когда те ценные знания, которые получили наши ребята, они смогут применить на практике. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы помочь им перейти к реализации своих идей.
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