Почтовые, спортивные, монахи: белгородцам предлагают купить голубей

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Казалось бы, на сайтах объявлений белгородцы увидели уже достаточно необычных предложений. Однако удивлять белгородцев там будут ещё долго. Например, почтовыми голубями. Всего, конкретно по Белгородской области, объявлений о продаже голубей можно насчитать семь десятков.
Первый «лот» — голуби из Чернянки. Цены нет, зато автор указал, что продаёт птиц в неограниченном количестве. Мода, как говорят, циклична. На смену смартфонам, соцсетям и мессенджерам как средство коммуникации придут почтовые голуби?
Следующий лот — бельгийские почтовые голуби, старооскольцы. Уже за тысячу рублей. Продавец заявляет, что эти птички «очень умные спринторы». Вероятно, спринтеры, с которыми можно будет не волноваться о сроках доставки письма и о том, что посыльный заблудится по дороге.
А вот ещё одни «почтальоны». Только уже из Валуек. Отдаёт их продавец тоже за одну тысячу рублей, но ниже в объявлении указано, что цена договорная.
Что ещё могут предложить? Декоративных голубей и спортивных, бойных и лётно-игровых, и т. д.
Узбекские голуби, те самые бойные и лётно-игровые. Птички из Старого Оскола. Продавец пишет:
«Продам голубей от 700 руб. — с задним чубом. И от 1000 руб. — двухчубые. Есть и другие. Звоните».
Есть и голуби-кормилки. Обычно их используют для высиживания яиц, кормления птенцов и защиты гнезда. Приобрести их предлагают в Короче. А в Новой Таволжанке продают голубей-павлинов с пышными хвостами, похожими на веер. По 350 рублей за птицу.
В Неклюдово Шебекинского округа один человек продаёт сразу несколько пород голубей: павлины, уральские монахи, урюпинские, белые.
«Цена договорная. Звоните, пишите, отвечу на все интересующие вопросы», — написано в объявлении.
Ранее на сайте объявлений журналисты Бел.Ру нашли чугунного Сталина, выставленного не продажу. Не настоящего, конечно, а барельеф, отлитый на Каслинском литейном заводе. За миллион рублей и пo модели скульптора Леонида Шервуда, как указал продавец.