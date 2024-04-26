Почтовые, спортивные, монахи: белгородцам предлагают купить голубей

Следующий лот — бельгийские почтовые голуби, старооскольцы. Уже за тысячу рублей. Продавец заявляет, что эти птички «очень умные спринторы». Вероятно, спринтеры, с которыми можно будет не волноваться о сроках доставки письма и о том, что посыльный заблудится по дороге.