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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:43

Голубь

Почтовые, спортивные, монахи: белгородцам предлагают купить голубей

26 апреля 2024, 12:41
Фото: 1MI
Голубь

В Белгородской области на сайтах объявлений предлагают купить почтовых голубей

На сайтах объявлений белгородцам предлагают купить голубей разной породы: почтовых из Чернянки, бельгийских спринтеров из Старого Оскола, узбекских и декоративных. Почтовые голуби сохранили свою популярность или стали чьим-то личным выбором? Используют по назначению? Или, может, возвращаются в моду?

Казалось бы, на сайтах объявлений белгородцы увидели уже достаточно необычных предложений. Однако удивлять белгородцев там будут ещё долго. Например, почтовыми голубями. Всего, конкретно по Белгородской области, объявлений о продаже голубей можно насчитать семь десятков.

Продажа голубейПродажа голубей
Продажа голубей
Фото: Авито

Первый «лот» — голуби из Чернянки. Цены нет, зато автор указал, что продаёт птиц в неограниченном количестве. Мода, как говорят, циклична. На смену смартфонам, соцсетям и мессенджерам как средство коммуникации придут почтовые голуби?

Продажа почтовых голубейПродажа почтовых голубей
Продажа почтовых голубей
Фото: Авито

Следующий лот — бельгийские почтовые голуби, старооскольцы. Уже за тысячу рублей. Продавец заявляет, что эти птички «очень умные спринторы». Вероятно, спринтеры, с которыми можно будет не волноваться о сроках доставки письма и о том, что посыльный заблудится по дороге.

Бельгийские голубиБельгийские голуби
Бельгийские голуби
Фото: Авито

А вот ещё одни «почтальоны». Только уже из Валуек. Отдаёт их продавец тоже за одну тысячу рублей, но ниже в объявлении указано, что цена договорная.

Продажа почтовых голубейПродажа почтовых голубей
Продажа почтовых голубей
Фото: Авито

Что ещё могут предложить? Декоративных голубей и спортивных, бойных и лётно-игровых, и т. д.

Узбекские голуби, те самые бойные и лётно-игровые. Птички из Старого Оскола. Продавец пишет:

«Продам голубей от 700 руб. — с задним чубом. И от 1000 руб. — двухчубые. Есть и другие. Звоните».

Есть и голуби-кормилки. Обычно их используют для высиживания яиц, кормления птенцов и защиты гнезда. Приобрести их предлагают в Короче. А в Новой Таволжанке продают голубей-павлинов с пышными хвостами, похожими на веер. По 350 рублей за птицу.

Породистые голубиПородистые голуби
Породистые голубиПородистые голуби
Породистые голубиПородистые голуби
Породистые голубиПородистые голуби
Породистые голуби
Фото: Авито

В Неклюдово Шебекинского округа один человек продаёт сразу несколько пород голубей: павлины, уральские монахи, урюпинские, белые.

«Цена договорная. Звоните, пишите, отвечу на все интересующие вопросы», — написано в объявлении.
Продажа декоративных голубейПродажа декоративных голубей
Продажа декоративных голубей
Фото: Авито

Ранее на сайте объявлений журналисты Бел.Ру нашли чугунного Сталина, выставленного не продажу. Не настоящего, конечно, а барельеф, отлитый на Каслинском литейном заводе. За миллион рублей и пo модели скульптора Леонида Шервуда, как указал продавец.

Чугун и «сталиниана»: в Белгороде за 1 млн продают барельеф «И.В. Сталин» с ржавчиной
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#Татьяна Лукащева#Город#Чернянка#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Белгородский район#Короча#Валуйки#Птицы#Новости Белгорода#Белгород#Старооскольцы#Роскошь#Монахи#Шебекинский округ
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