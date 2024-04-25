Туристы не едут, а операторы не продают: белгородцы не хотят лететь в Израиль

Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и узнали, пользуется ли это направление популярностью. На наши вопросы ответил заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко. По его словам, из-за сложившейся в регионе ситуации Израиль не пользуется популярностью у белгородских туристов. К тому же, немногие туроператоры формируют туда туры.