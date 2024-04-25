Туристы не едут, а операторы не продают: белгородцы не хотят лететь в Израиль

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Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, турпоток из РФ в Израиль остаётся стабильным, заявили «Известиям» в минтуризма еврейского государства. В Минэкономразвития РФ рекомендовали туроператорам не предлагать туры в Израиль. Россиянам советуют не посещать страну до завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и узнали, пользуется ли это направление популярностью. На наши вопросы ответил заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко. По его словам, из-за сложившейся в регионе ситуации Израиль не пользуется популярностью у белгородских туристов. К тому же, немногие туроператоры формируют туда туры.
Ситуация в регионе нестабильная и опасная. Спрос в данный момент нулевой. По сравнению с 2022–2023 годом интерес к данному направлению упал практически на 100%.
Вадим Коломытченко
По словам специалиста, в более спокойное время туристы активно ездили летом в Нетанию, а зимой — в Эйлат.
В данный момент те, кто ранее выбирал отдых в Израиле, переориентировались на другие направления. Прежде всего за пляжным отдыхом белгородцы едут в Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд, Китай, Кубу, Мальдивы и Сейшелы.