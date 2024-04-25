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Антон Самойлов

Пригожин и Валерия станцевали под аккомпанемент белгородца в образе из «Слова пацана»

25 апреля 2024, 15:01
Фото: страница Антона Самойлова в соцсети
Антон Самойлов

Белгородец прославился благодаря сериалу «Слово пацана»

Бывший участник группы Laflaren Антон Самойлов стал популярен благодаря выступлениям на корпоративах и в клубах. Он поёт песню «Пыяла» группы АИГЕЛ и хит Юрия Шатунова «Седая ночь» в образе Вовы Адидаса, рассказала Екатерина Сечина — автор Telegram-канала «Белгородка».

Антон Самойлов, бывший участник группы Laflaren и известный исполнитель в Белгороде, стал ещё популярнее после выхода сериала «Слово пацана». В образе одного из главных героев — Вовы Адидаса — он теперь активно выступает на корпоративах и в клубах. Белгородец поёт песню «Пыяла» группы АИГЕЛ и хит Юрия Шатунова «Седая ночь».

Недавно на одном из мероприятий с участием белгородца были замечены и сами актёры, сыгравшие в сериале: Маратик (Рузиль Минекаев), Жёлтый (Андрей Максимов), Зима (Лев Зулькарнаев).Выступить на юбилее Самойлова пригласил Иосиф Пригожин, который станцевал под песню артиста с Валерией.

Белгородец выразил благодарность режиссёру сериала Жоре Крыжовникову за помощь в развитии его карьеры.

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