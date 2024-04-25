Организаторы объявили деловую программу КИФ-2024

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум существенно расширил тематику деловой программы. Об этом сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. По его словам, в этом году планируется обсудить самое большое количество вопросов, касающихся развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Он подчеркнул, что повестка форума будет одинаково привлекательна для бизнеса и инвесторов, а выставочная программа отразит многоликость Северного Кавказа, его традиции и культуру.