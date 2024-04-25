Организаторы объявили деловую программу КИФ-2024

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Как отмечается, в этом году деловая программа форума состоит из более чем 60 мероприятий. Однако в центре внимания — вопросы развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарная повестка и др. Ключевым событием форума станет пленарное заседание. Об этом пишет 56orb.ru.
В 2024 году Кавказский инвестиционный форум существенно расширил тематику деловой программы. Об этом сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. По его словам, в этом году планируется обсудить самое большое количество вопросов, касающихся развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Он подчеркнул, что повестка форума будет одинаково привлекательна для бизнеса и инвесторов, а выставочная программа отразит многоликость Северного Кавказа, его традиции и культуру.
Примечательно, что большое внимание в рамках мероприятия будет уделено медиапространству и креативным индустриям, а также развитию внутреннего туризма в регионах Северного Кавказа. Также на площадке форума пройдет заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическая сессия будет посвящена реализации стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года.
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков выразил убеждение, что главной задачей Кавказского инвестиционного форума является создание делового центра на Северном Кавказе, где на единой площадке смогут общаться представители власти и бизнес-сообщества.