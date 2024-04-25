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Организаторы объявили деловую программу КИФ-2024

25 апреля 2024, 15:40
Организаторы Кавказского инвестиционного форума, который пройдет в столице Чеченской Республики — городе Грозном, опубликовали архитектуру деловой программы. С документом можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря».

Как отмечается, в этом году деловая программа форума состоит из более чем 60 мероприятий. Однако в центре внимания — вопросы развития предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, здравоохранения, гуманитарная повестка и др. Ключевым событием форума станет пленарное заседание. Об этом пишет 56orb.ru.

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум существенно расширил тематику деловой программы. Об этом сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. По его словам, в этом году планируется обсудить самое большое количество вопросов, касающихся развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Он подчеркнул, что повестка форума будет одинаково привлекательна для бизнеса и инвесторов, а выставочная программа отразит многоликость Северного Кавказа, его традиции и культуру.

Примечательно, что большое внимание в рамках мероприятия будет уделено медиапространству и креативным индустриям, а также развитию внутреннего туризма в регионах Северного Кавказа. Также на площадке форума пройдет заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Стратегическая сессия будет посвящена реализации стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков выразил убеждение, что главной задачей Кавказского инвестиционного форума является создание делового центра на Северном Кавказе, где на единой площадке смогут общаться представители власти и бизнес-сообщества.

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