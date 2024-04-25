Новая стратегия «Норникеля» обеспечит трансфер технологий из Китая в Россию

В настоящее время уровень безработицы в Красноярском крае составляет 1,6%, а в самом Норильске — 0,2%. При этом с учетом нехватки персонала и расширения производства на крупных металлургических проектах «Норникеля» (Надеждинский завод, Талнахская фабрика) потребуются сотрудники. В Росстате отмечают, что население Норильска за последние двадцать лет выросло на 30%. Норильск стал самым быстрорастущим городом Арктики. А учитывая планы компании по наращиванию производственных мощностей, несомненно, вырастет и потребность в кадрах. При этом предприятие не планирует искать сотрудников на стороне и рассчитывает на своих специалистов.