Новая стратегия «Норникеля» обеспечит трансфер технологий из Китая в Россию

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Потанин считает, что реализация стратегии позволит предприятию ежегодно получать более 550 млрд рублей выручки, а государству — 40 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений каждый год. Как пишет vedomosti.ru, при этом будет создано около 4,5 тыс. новых рабочих мест в стране.
В настоящее время уровень безработицы в Красноярском крае составляет 1,6%, а в самом Норильске — 0,2%. При этом с учетом нехватки персонала и расширения производства на крупных металлургических проектах «Норникеля» (Надеждинский завод, Талнахская фабрика) потребуются сотрудники. В Росстате отмечают, что население Норильска за последние двадцать лет выросло на 30%. Норильск стал самым быстрорастущим городом Арктики. А учитывая планы компании по наращиванию производственных мощностей, несомненно, вырастет и потребность в кадрах. При этом предприятие не планирует искать сотрудников на стороне и рассчитывает на своих специалистов.
По словам Владимира Потанина, из 2 тыс. сотрудников Медного завода, производство которого частично переносится в Китай, в компании готовы найти работу всем, кто готов продолжать трудиться. На площадке Медного завода предприятие развернет новое производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки концентрата, его подготовки и складирования до высокотехнологичного 3D-принтинга различных деталей для оборудования Норильского промышленного района.
Сэкономленные средства компания планирует направить на проекты совершенствования технологических процессов в России.
В «Норникеле» также рассказали, что инвестиции пойдут и на реализацию новых проектов: наращивание мощности Талнахской обогатительной фабрики на 80%, строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла с учетом роста объемов добычи в 1,5 раза.
Еще 150 млрд рублей пойдет на расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути.
Аналогичную сумму предприятие направит и на усовершенствование новых производств в РФ в партнерстве с крупными российскими компаниями, в том числе на литиевый проект «Норникеля» и «Росатома» в рамках освоения Колмозерского месторождения в Мурманской области. В планах выйти на получение первой продукции к 2026 году.
На следующем этапе литиевого проекта предприятие собирается освоить производство аккумуляторов. Как отметил Потанин, вследствие переноса плавильного производства с Медного завода в Китай у «Норникеля» появится перспектива освоить технологии по производству батарейных материалов. По его словам, использование готовой технологии из Китая позволит уже в 2028–2030 годах создать первое в стране производство никельсодержащих катодных активных материалов для литийионных батарей на базе Кольского дивизиона компании.