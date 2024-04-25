Недалеко от дома: где можно отдохнуть на майских праздниках?

Если же хочется куда-то поехать отдыхать на своей машине, то рядом с Белгородской областью находится множество различных регионов, которые можно посетить. Например, Воронежская область: дорога туда на машине займёт около четырёх часов, а посетить можно будет как Адмиралтейскую площадь, так и различные храмы, парки или, например, Воронежский театр оперы и балета, который основали ещё в 1787 году.