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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Недалеко от дома: где можно отдохнуть на майских праздниках?

Недалеко от дома: где можно отдохнуть на майских праздниках?

25 апреля 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Близятся майские праздники, на время которых многие хотят уехать в другие города на небольшой отдых. Какие направления можно выбрать, чтобы не потратить много времени на дорогу? Все доступные варианты — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Туризм

В мае россиян ждут сразу два периода с длинными выходными. Первый начинается совсем скоро — работать не придётся с 28 апреля по 1 мая включительно. Вторые выходные дни пройдут с 9 по 12 мая.

Многие жители отдохнут дома или на природе с друзьями. Но что делать тем, кто хочет отдохнуть в другом городе? Редакция Бел.Ру собрала несколько вариантов путешествий: на машине, на поезде и по региону.

Куда поехать на поезде?

Одними из самых популярных направлений для отдыха на майские праздники являются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область. В общей сложности их посещают около 58% всех россиян.

Самым дорогим вариантом из них является первый: тур вместе с перелётом в Сочи или Анапу будет стоить от 46 тысяч до 53 тысяч рублей. Зато в начале мая на курорте комфортная погода — 17-25 градусов тепла, а мест для отдыха достаточно много: водопады, чайные плантации, виноградники и просто красивые парки и аллеи.

Более дешёвым и наиболее близким вариантом остаётся Москва: на майские праздники в столице устраивают множество различных экскурсий, тут множество различных парков и секретных мест, которые могут показать местные жители.

Добраться можно как на сидячем поезде, так и на плацкарте или купе — стоимость будет варьироваться от 1,2 тысячи до 5 тысяч рублей. Ещё около 10-15 тысяч рублей придётся потратить на гостиницу.

До Северной столицы добираться гораздо дольше и чуть затратнее: около 20 часов в поезде жителям Белгородской области обойдутся в 2-7 тысячи рублей. За несколько дней отдыха туристы смогут посетить различные парки, музеи и Дворцовую площадь с Невским проспектом. Погода в Санкт-Петербурге будет на майские праздники достаточно тёплая, однако взять с собой зонт или дождевик не помешает.

Куда поехать на машине?

Если же хочется куда-то поехать отдыхать на своей машине, то рядом с Белгородской областью находится множество различных регионов, которые можно посетить. Например, Воронежская область: дорога туда на машине займёт около четырёх часов, а посетить можно будет как Адмиралтейскую площадь, так и различные храмы, парки или, например, Воронежский театр оперы и балета, который основали ещё в 1787 году.

Для отдыха также можно выбрать Орловскую область, путь до которой составит примерно шесть часов. Зачастую в этот регион едут прочувствовать атмосферу прошлого и спокойно провести выходные с семьёй.

Ещё одним вариантом является Ростов-на-Дону, однако путь до него будет достаточно долгим — около 12 часов на собственной машине. Зато туристам будет где прогуляться: по набережной реки Дон, по Ботаническому саду или по Театральной площади.

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Где отдохнуть в регионе?

Если же отдохнуть где-то хочется, а тратить много времени на дорогу — нет, то можно посетить различные места в пределах Белгородской области. В их число входят:

  • Град Спасительный Новый Иерусалим — это храмовый комплекс, который расположен в селе Сухарево. Возвели его не так давно — только в начале 2000-х годов. На его территории находятся две часовни, камень помазания, святая купель и другое;
  • Прохоровский район. Здесь можно посетить известный на всю страну музейный комплекс «Прохоровское поле», погулять в парке регионального значения «Ключи» и попробовать вкуснейшую солдатскую кашу;
  • Город-крепость Яблонов, расположенный в Корочанском районе. Часто там устраиваются различные мероприятия, посвящённые каким-либо праздникам. Но погулять там можно и в обычный выходной, ведь город представляет из себя самую настоящую крепость. Просмотреть её можно как самим, так и с гидом.

Напомним, что по всей стране, включая Белгородскую область, с 28 апреля по 1 мая будет +16 градусов, но ожидаются дожди. На официальные выходные в честь Дня Победы температура воздуха повысится до +18 градусов, а осадков вовсе не будет.

Накануне эксперт рассказывал, где можно отдохнуть за границей и почему этот вариант всё ещё пользуется спросом у белгородцев, несмотря на высокую цену.

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#Александра Склярова#Общество#Туризм#Россия#Майские праздники#Отдых семьей
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