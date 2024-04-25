«Масонский заговор», НЛО, дроны: спутники Маска вновь взбудоражили пользователей Сети

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Накануне вечером жители Орловской области наблюдали цепочку спутников Starlink от SpaceX — компании Илона Маска. Это происходит не впервые, но каждый раз социальные сети переполнены различными теориями от напуганных очевидцев.
Орловцы предполагали, что это НЛО, истребители, прожекторы, «сияющая полоска», дроны, 5G, масонский заговор. А это оказались спутники Starlink.
Белгородцы к таким «космическим поездам» относятся спокойнее, так как видели их уже не раз. В Сети публиковали кадры после пролёта спутников 16 января. Тогда их заметили жители Валуйского горокруга.
А в сентябре прошлого года «космический поезд» видели над Белгородом и Шебекинским горокругом.