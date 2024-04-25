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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

«Космический поезд» Маска пролетел над Орловской областью

«Масонский заговор», НЛО, дроны: спутники Маска вновь взбудоражили пользователей Сети

25 апреля 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney

«Космический поезд» Маска пролетел над Орловской областью

Накануне вечером в небе над Орловской областью появились летающие объекты. Оказалось, что это были спутники Starlink Илона Маска. Подробности сообщает «Орелtimes».

Накануне вечером жители Орловской области наблюдали цепочку спутников Starlink от SpaceX — компании Илона Маска. Это происходит не впервые, но каждый раз социальные сети переполнены различными теориями от напуганных очевидцев.

Орловцы предполагали, что это НЛО, истребители, прожекторы, «сияющая полоска», дроны, 5G, масонский заговор. А это оказались спутники Starlink.

Белгородцы к таким «космическим поездам» относятся спокойнее, так как видели их уже не раз. В Сети публиковали кадры после пролёта спутников 16 января. Тогда их заметили жители Валуйского горокруга.

А в сентябре прошлого года «космический поезд» видели над Белгородом и Шебекинским горокругом.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Орловская область#Белгород#Илон Маск#«Поезд» Илона Маска
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