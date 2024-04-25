Как правильно планировать семейный бюджет?

Posted 25 апреля, 11:05
Published 25 апреля, 11:05
Modified 25 апреля, 11:05
Updated 25 апреля, 11:05
Первый совет — рассчитайте общий доход всех членов семьи за месяц. Далее определите, какая сумма в месяц приходится на каждого взрослого в семье. В перечень может входить заработная плата, арендная плата от сдачи недвижимости, льготные выплаты, пособие на ребёнка. При нерегулярном доходе определите среднюю сумму заработка за последние полгода или год.
Далее выясните, сколько денег вы тратите каждый месяц. При оценке расходов важно учесть все выписки по текущему счету и кредитной карте как минимум за последние три месяца, расходы за месяц, учитывая оплату счетов, снятие наличных. Также разделите ваши расходы на обязательные и необязательные.
Обязательные расходы включают в себя оплату жилья, коммунальных услуг, продукты питания, лекарства и погашение задолженностей. Необязательные — это траты на развлечения, кафе, косметику, абонементы в спортзал.
После того, как вы определили доходы и расходы, следующим этапом будет анализ трат. Возможно, стоит поискать более выгодные варианты оплаты основных услуг и товаров.
Для достижения финансовых целей, например, покупки машины, важно иметь чёткий план. Эксперты рекомендуют использовать несколько счетов, чтобы распределять средства на разные цели.
Ещё один совет от экспертов — создание «подушки безопасности» на сберегательном счёте. Её должно быть достаточно для покрытия основных расходов в течение трёх месяцев на случай непредвиденных обстоятельств. Также следует сначала выплатить долги, если они есть, а потом уже начать копить.