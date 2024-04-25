Как правильно планировать семейный бюджет?

Ещё один совет от экспертов — создание «подушки безопасности» на сберегательном счёте. Её должно быть достаточно для покрытия основных расходов в течение трёх месяцев на случай непредвиденных обстоятельств. Также следует сначала выплатить долги, если они есть, а потом уже начать копить.