Белгородцы не хотят слушать «инородную музыку и джаз» в парке Победы

Мэр Белгорода Демидов рассказал о репертуаре песен в парке Победы

Горожанин также попросил не включать современную музыку, кроме той, что вышла до 2020 года. Валентин Демидов ответил, что репертуар в белгородском парке будет меняться не реже двух раз в месяц. В основу войдут композиции из кинофильмов, классика, народные и патриотические песни.

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