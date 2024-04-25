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Published Сегодня, 07:15

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Музыка

Белгородцы не хотят слушать «инородную музыку и джаз» в парке Победы

25 апреля 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Музыка

Мэр Белгорода Демидов рассказал о репертуаре песен в парке Победы

Горожанин также попросил не включать современную музыку, кроме той, что вышла до 2020 года. Валентин Демидов ответил, что репертуар в белгородском парке будет меняться не реже двух раз в месяц. В основу войдут композиции из кинофильмов, классика, народные и патриотические песни.

Житель Белгорода обратился к мэру Валентину Демидову с просьбой включать в парке Победы отечественную и приятную инструментальную музыку. Горожанин считает, что не стоит транслировать «инородную музыку и джаз».

«Я думаю, что большинству жителей будет неприятно слушать это, так же, как и современную так называемую музыку. Просьба включать в репертуар как можно больше песен отечественных исполнителей до 2020 года», — попросил белгородец.

Мэр города ответил, что планируется значительное усиление акустической системы парка. Власти подбирают репертуар, изучают мнение горожан. Градоначальник отметил, что пожелания белгородца будут учтены.

Репертуар будет обновляться регулярно, не реже двух раз в месяц. Пока планируем, что в основу войдут песни из кинофильмов, классика, народные и патриотические песни.
Валентин Демидов

Почти два года жители города жаловались на музыку, которую выбирают на «Элегантной дискотеке». Они утверждали, что пенсионерам ставят старую и нетанцевальную музыку, а флешки белгородцев диджеи не хотят брать — мол, репертуар был утверждён управлением культуры.

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