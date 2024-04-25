93% продают в регионе: почему в Белгородской области подорожала свёкла?

В правительстве добавили, что рост цен на свёклу наблюдается по всей стране. На территории Белгородской области увеличение стоимости за прошедший год (апрель 2023 — апрель 2024 года) составило 13,02 рубля (39,38%), что ниже, чем в среднем по ЦФО (14,06 ₽, или 46,85%). По информации Антоненко, в Брянской области свёкла стоит 41,62 рубля, в Воронежской — 48,17, а в Курской — 38,6 рубля за килограмм.