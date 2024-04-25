93% продают в регионе: почему в Белгородской области подорожала свёкла?

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
По данным министра сельского хозяйства Андрея Антоненко, 11 апреля цена на килограмм свёклы достигла 46,08 рубля. Неделей ранее килограмм овоща стоил 44,35 рубля.
Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, на 8 апреля, по данным Белгородстата, средняя розничная цена свёклы столовой составляла 46,08 рубля за килограмм. При этом власти добавили, что в торговых объектах свёклу можно приобрести по цене от 35 до 80 рублей за килограмм.
Основная причина роста цен — увеличение затрат производителей на сырьё и логистику, а также рост спроса со стороны потребителей и сезонный фактор.
В правительстве добавили, что рост цен на свёклу наблюдается по всей стране. На территории Белгородской области увеличение стоимости за прошедший год (апрель 2023 — апрель 2024 года) составило 13,02 рубля (39,38%), что ниже, чем в среднем по ЦФО (14,06 ₽, или 46,85%). По информации Антоненко, в Брянской области свёкла стоит 41,62 рубля, в Воронежской — 48,17, а в Курской — 38,6 рубля за килограмм.
Журналисты Бел.Ру изучили стоимость свёклы в торговых точках Белгорода на 23 апреля. К примеру, в «Магните» овощ реализуют за 24,99 рубля, в «Пятёрочке» — 18 рублей, а в «Ленте» — за 65,49 рубля при наличии карты.
По информации, представленной сельхозтоваропроизводителями и руководителями сетевых торговых предприятий, в настоящее время в регионе реализуют свёклу, выращенную в Белгородской области, а также привезённую из Волгоградской, Ростовской, Брестской (Республика Беларусь) областей.
На территории Белгородской области выращиванием свёклы занимаются около 20 сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Общий объём собранного урожая свёклы в 2023 году составил 2131 тонну.
Около 1984 тонн продукции, что составляет 93% от общего объёма, реализуют на территории Белгородской области. Овощ местные производители поставляют на рынки выходного дня, которые проводятся в муниципалитетах, ярмарки, а также на оптовые базы. Свёклу сдают на переработку на консервные заводы, продают напрямую местному населению и поставляют в социальные учреждения: школы, детские сады, больницы.
Около 7% от общего объёма произведённого урожая реализуют на территории соседних регионов. Власти отметили, что у ретейлеров эта культура представлена главным образом овощной продукцией из других регионов, что обусловлено логистикой сетевых торговых предприятий.
Рассказали региональные власти и о намерениях сдерживать цены на столовую свёклу. К примеру, в области для сельхозорганизаций предусмотрены субсидии из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, индивидуальных предпринимателей действует господдержка из федерального и областного бюджетов в виде грантов (на развитие семейных ферм, материально-технической базы кооперативов, гранты «Агростартап» и «Агропрогресс»).
Белгородцы, которые ведут ЛПХ и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут воспользоваться субсидией из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта по ставке на 1 тонну реализованного картофеля и реализованных овощей открытого грунта.
В правительстве отметили, что в целом же на территории Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен. Хозяйствующие субъекты при организации торговой деятельности и её осуществлении сами определяют цены на реализуемые товары. При формировании цены учитываются себестоимость производства, затраты на хранение, доставку и реализацию, а также потребительские свойства товара.
Напомним, ранее на оперативном совещании чиновники заявили, что цены на остальные продукты в Белгородской области не завышены, а продуктовая корзина в регионе стоит меньше, чем в большинстве областей ЦФО.