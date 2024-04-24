Замминистра обороны РФ Тимура Иванова отправили в СИЗО

По версии следствия, замминистра обороны Иванов, ответственный за строительство и ремонт военных объектов, и его друг — бизнесмен Бородин создали организованную группу для получения взяток. Они оказывали услуги имущественного характера компаниям, желающим получить подряды от Минобороны. Отмечается, что задержание Иванова произошло в день заседания коллегии Минобороны, где он присутствовал в военной форме.