Замминистра обороны РФ Тимура Иванова отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его предполагаемый подельник Сергей Бородин арестованы на два месяца по обвинению в получении крупной взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Преступление, в котором их обвиняют, относится к категории особо тяжких.
Согласно примечанию к статье 290 УК, считается особо крупной взятка, превышающая один миллион рублей. За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Также по статье могут ограничить право занимать определённые должности.
По версии следствия, замминистра обороны Иванов, ответственный за строительство и ремонт военных объектов, и его друг — бизнесмен Бородин создали организованную группу для получения взяток. Они оказывали услуги имущественного характера компаниям, желающим получить подряды от Минобороны. Отмечается, что задержание Иванова произошло в день заседания коллегии Минобороны, где он присутствовал в военной форме.