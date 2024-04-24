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Суд

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова отправили в СИЗО

24 апреля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Суд
Суд отправил под арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его предполагаемого сообщника Сергея Бородина. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишут «‎Новые известия»‎.
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Суд

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и его предполагаемый подельник Сергей Бородин арестованы на два месяца по обвинению в получении крупной взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Преступление, в котором их обвиняют, относится к категории особо тяжких.

Согласно примечанию к статье 290 УК, считается особо крупной взятка, превышающая один миллион рублей. За такое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Также по статье могут ограничить право занимать определённые должности.

По версии следствия, замминистра обороны Иванов, ответственный за строительство и ремонт военных объектов, и его друг — бизнесмен Бородин создали организованную группу для получения взяток. Они оказывали услуги имущественного характера компаниям, желающим получить подряды от Минобороны. Отмечается, что задержание Иванова произошло в день заседания коллегии Минобороны, где он присутствовал в военной форме.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
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#Маргарита Водолажская#Общество#Суд#Россия#Арест#Сизо#Минобороны#Тимур Иванов
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