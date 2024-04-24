В Белгородской области участились случаи нападения собак на людей

Однако в Белгородской области за последние четыре года практика ОСВВ не привела к уменьшению численности безнадзорных животных. В 2020 году была отловлена 1021 собака, в 2021 году — 1814, в 2022 году — 2153, а в 2023 году — уже 2793, сообщили в управлении ветеринарии.