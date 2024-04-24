В Белгородской области участились случаи нападения собак на людей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В регионах РФ, где есть проблема с безнадзорными животными, вопрос решают с помощью системы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат).
Однако в Белгородской области за последние четыре года практика ОСВВ не привела к уменьшению численности безнадзорных животных. В 2020 году была отловлена 1021 собака, в 2021 году — 1814, в 2022 году — 2153, а в 2023 году — уже 2793, сообщили в управлении ветеринарии.
Количество тех, кто обращался в больницы из-за укусов, ослюнений и оцарапываний животными, только в минувшем году в регионе составило 3477 человек. Такие данные изданию привели в областном управлении Роспотребнадзора.
В семи регионах РФ, включая Белгородскую область, зафиксировали увеличение количества случаев нападений собак на людей. В список также попали Новосибирская, Брянская, Липецкая области, Республика Удмуртия, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО.
В соседней Воронежской области, наоборот, заметили сокращение количества нападений собак на людей.