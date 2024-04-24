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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Собака

В Белгородской области участились случаи нападения собак на людей

24 апреля 2024, 12:25
Фото: 1MI
Собака
Такую статистику наблюдают в регионе, несмотря на введение системы ОСВВ. Вместе с тем практика не привела к сокращению популяции бездомных животных, пишут «Ведомости». За минувший год за медпомощью после укусов обратились 3,5 тыс. пациентов.

В регионах РФ, где есть проблема с безнадзорными животными, вопрос решают с помощью системы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат).

Однако в Белгородской области за последние четыре года практика ОСВВ не привела к уменьшению численности безнадзорных животных. В 2020 году была отловлена 1021 собака, в 2021 году — 1814, в 2022 году — 2153, а в 2023 году — уже 2793, сообщили в управлении ветеринарии.

Количество тех, кто обращался в больницы из-за укусов, ослюнений и оцарапываний животными, только в минувшем году в регионе составило 3477 человек. Такие данные изданию привели в областном управлении Роспотребнадзора.

В семи регионах РФ, включая Белгородскую область, зафиксировали увеличение количества случаев нападений собак на людей. В список также попали Новосибирская, Брянская, Липецкая области, Республика Удмуртия, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО.

В соседней Воронежской области, наоборот, заметили сокращение количества нападений собак на людей.

ОСВВ и нападения на людей. Как в Белгородской области борются с бездомными собаками
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