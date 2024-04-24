В Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Белгороде планируется реконструкция светофоров на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова, а также на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».
Начальная цена контракта составляет 14 млн 568 тыс. 49 рублей. Исполнителя выберут 6 мая. Работы он должен провести в течение 60 дней с даты подписания контракта.
На участках установят транспортные и транспортно-пешеходные светофоры. Они будут светодиодные, плоские, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.