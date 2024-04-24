В Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках

В Белгороде планируется реконструкция светофоров на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова, а также на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».