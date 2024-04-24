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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Светофор

В Белгороде приведут в порядок светофоры на четырёх перекрёстках

24 апреля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Светофор
На реконструкцию объектов готовы потратить 14,5 млн рублей. Поиском подрядчика занимается Белгорблагоустройство. Документы разместили на сайте госзакупок.

В Белгороде планируется реконструкция светофоров на пересечении улицы Белгородского полка и Народный бульвара, улиц Дзгоева и Макаренко, Белгородского проспекта и улицы Н. Чумичова, а также на улице Королёва в районе ООТ «Улица Губкина».

Начальная цена контракта составляет 14 млн 568 тыс. 49 рублей. Исполнителя выберут 6 мая. Работы он должен провести в течение 60 дней с даты подписания контракта.

На участках установят транспортные и транспортно-пешеходные светофоры. Они будут светодиодные, плоские, с анимацией движения пешеходов и обратным отсчётом времени с голосовым сопровождением.

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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Светофоры#Госзакупки#Новости Белгорода#Перекрёсток#Белгород
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