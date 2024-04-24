В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Определение поставщика для закупки на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству школы для одарённых детей в Белгороде отменили. Причина не указывается.
Сумма контракта, напомним, составляла 91,7 млн рублей. Школа для одарённых детей должна была появится на улице Песчаной в Белгороде.
Предполагалось, что учебное учреждение будет рассчитано на 800 человек. Кроме того, планировалось построить общежитие на 600 учеников.
В школе могли бы появится учебные классы, универсальные лаборатории, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке дерева, телестудия и студия звукозаписи, библиотека, спортзалы и бассейн.
Однако, когда появилась информация о месте строительства школы, некоторые белгородцы возмутились. Ведь для возведения выбрали участок, являющийся «реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет», утверждали представители зоологического сообщества. По их информации, здесь есть не менее 10 видов краснокнижных растений и обитают животные из региональной Красной книги.