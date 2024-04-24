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Published Сегодня, 08:28

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Школа

В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?

24 апреля 2024, 08:28
Фото: 1MI
Школа

В Белгороде отменили определение поставщика для работ по школе для одарённых

Проектную документацию и проведение изыскательских работ для школы одарённых должен был провести подрядчик, выбранный по итогам конкурса, но его отменили. Сумма контракта составляла свыше 91 млн рублей. В то же время после появления закупки поступили жалобы.

Определение поставщика для закупки на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству школы для одарённых детей в Белгороде отменили. Причина не указывается.

Сумма контракта, напомним, составляла 91,7 млн рублей. Школа для одарённых детей должна была появится на улице Песчаной в Белгороде.

Предполагалось, что учебное учреждение будет рассчитано на 800 человек. Кроме того, планировалось построить общежитие на 600 учеников.

В школе могли бы появится учебные классы, универсальные лаборатории, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по обработке дерева, телестудия и студия звукозаписи, библиотека, спортзалы и бассейн.

Однако, когда появилась информация о месте строительства школы, некоторые белгородцы возмутились. Ведь для возведения выбрали участок, являющийся «реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет», утверждали представители зоологического сообщества. По их информации, здесь есть не менее 10 видов краснокнижных растений и обитают животные из региональной Красной книги.

Участку 5 тысяч лет: белгородцы возмущены выбором места для строительства новой школы
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