В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?

Однако, когда появилась информация о месте строительства школы, некоторые белгородцы возмутились. Ведь для возведения выбрали участок, являющийся «реликтовым болотом, возраст которого составляет не менее 5 тыс. лет», утверждали представители зоологического сообщества. По их информации, здесь есть не менее 10 видов краснокнижных растений и обитают животные из региональной Красной книги.