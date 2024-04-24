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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Хачапури с тараканом

«Пятёрочка» удивляет: хачапури с тараканом заметили в одном из магазинов Белгорода

24 апреля 2024, 13:10
Фото: Bel.ru
Хачапури с тараканом

В Белгороде заметили таракана на стенде с выпечкой в «Пятёрочке»

Читатель Бел.Ру прислал этим утром в редакцию очень неприятное фото: по булочке в одном из магазинов сети «Пятёрочка» ползает толстый таракан.

Фото мучного изделия с ползающим сверху тараканом Бел.Ру прислал читатель. По словам подписчика, сняты кадры в магазине «Пятёрочка» по адресу улица Костюкова, 3 — в здании бывшего «Океана».

«Вот такие хачапури с ветчиной и сыром продают в „Пятёрочке“. Надеюсь, хотя бы внутри насекомых нет — и так аппетитнее некуда», — подписал фото читатель
Хачапури с тараканомХачапури с тараканом
Хачапури с тараканом Хачапури с тараканом
Хачапури с тараканом
Фото: Bel.ru

Супермаркет «Океан» на улице Костюкова в Белгороде, где находится упомянутая «Пятёрочка», закрылся осенью 2023 года. Принадлежала торговая точка семье бизнесменов Фуглаевых. Ранее стало известно, что империю четы в Белгороде распродают.

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