«Пятёрочка» удивляет: хачапури с тараканом заметили в одном из магазинов Белгорода

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Фото мучного изделия с ползающим сверху тараканом Бел.Ру прислал читатель. По словам подписчика, сняты кадры в магазине «Пятёрочка» по адресу улица Костюкова, 3 — в здании бывшего «Океана».
«Вот такие хачапури с ветчиной и сыром продают в „Пятёрочке“. Надеюсь, хотя бы внутри насекомых нет — и так аппетитнее некуда», — подписал фото читатель
Супермаркет «Океан» на улице Костюкова в Белгороде, где находится упомянутая «Пятёрочка», закрылся осенью 2023 года. Принадлежала торговая точка семье бизнесменов Фуглаевых. Ранее стало известно, что империю четы в Белгороде распродают.