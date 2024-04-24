Продолжат ли в Белгороде выдавать паспорта туристов?

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В 2023 году появилась инициатива о создании туристического паспорта Белгорода. В своеобразном документе можно было получить штампы о прохождении достопримечательностей.
Первые паспорта планировалось вручить посетителям фестиваля вареников в Белгороде в январе 2024 года. Однако из-за оперативной обстановки мероприятие отменили.
В январе белгородцы узнали о том, что ответственным за подписание соглашений с теми хозсубъектами, которые попадут в паспорт, стал руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко. А больше о новом паспорте ничего не было известно.
Журналистка Бел.Ру попыталась узнать, что случилось с инициативой. Как сообщают в мэрии, реализацию проекта приостановили из-за оперативной обстановки. После стабилизации работу продолжат.
Узнать о новых объектах в паспорте или о примерных сроках реализации не удалось.