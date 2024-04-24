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Белгород

Продолжат ли в Белгороде выдавать паспорта туристов?

24 апреля 2024, 17:46
Фото: 1MI
Белгород

В Белгороде приостановили реализацию проекта паспорта туриста

Что случилось с туристическим паспортом Белгорода? Когда возобновят реализацию проекта, узнали журналисты Бел.Ру у мэрии.

В 2023 году появилась инициатива о создании туристического паспорта Белгорода. В своеобразном документе можно было получить штампы о прохождении достопримечательностей.

Первые паспорта планировалось вручить посетителям фестиваля вареников в Белгороде в январе 2024 года. Однако из-за оперативной обстановки мероприятие отменили.

В январе белгородцы узнали о том, что ответственным за подписание соглашений с теми хозсубъектами, которые попадут в паспорт, стал руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко. А больше о новом паспорте ничего не было известно.

Журналистка Бел.Ру попыталась узнать, что случилось с инициативой. Как сообщают в мэрии, реализацию проекта приостановили из-за оперативной обстановки. После стабилизации работу продолжат.

Узнать о новых объектах в паспорте или о примерных сроках реализации не удалось.

В туристический паспорт Белгорода смогут внести новые объекты
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#Алёна Мальцева#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Достопримечательности#Белгород#Туристический паспорт
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