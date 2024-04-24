«Очередная утка»: адвокат прокомментировал слухи об отказе Ефремову в УДО

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, сообщил, что информация об отказе артисту в УДО ложная. Ходатайство об условно-досрочном освобождении пока не подавалось.
Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО ещё не подавали.
Юрий Падалко (цитата по ТАСС)
В социальных сетях ранее появилась информация о том, что Михаилу Ефремову якобы отказали в УДО из-за нарушения режима в колонии Белгородской области.
Алексеевский районный суд Белгородской области также не подтвердил информацию о получении заявления об УДО от Ефремова.
Сообщается, что сын и супруга Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, не против его условно-досрочного освобождения.
Михаила Ефремова ранее приговорили к 7,5 года тюрьмы. Наказание он отбывает в колонии в Алексеевском горокруге Белгородской области.