«Очередная утка»: адвокат прокомментировал слухи об отказе Ефремову в УДО

В белгородском суде не подтвердили информацию об отказе в УДО Ефремову

Адвокат актёра Юрий Падалко сообщил, что ходатайство об УДО ещё не подавали. При этом сын и жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не возражают против его условно-досрочного освобождения, пишет ТАСС.

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