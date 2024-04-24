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Михаил Ефремов

«Очередная утка»: адвокат прокомментировал слухи об отказе Ефремову в УДО

24 апреля 2024, 08:02
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Михаил Ефремов

В белгородском суде не подтвердили информацию об отказе в УДО Ефремову

Адвокат актёра Юрий Падалко сообщил, что ходатайство об УДО ещё не подавали. При этом сын и жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым не возражают против его условно-досрочного освобождения, пишет ТАСС.

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, сообщил, что информация об отказе артисту в УДО ложная. Ходатайство об условно-досрочном освобождении пока не подавалось.

Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО ещё не подавали.
Юрий Падалко (цитата по ТАСС)

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что Михаилу Ефремову якобы отказали в УДО из-за нарушения режима в колонии Белгородской области.

Алексеевский районный суд Белгородской области также не подтвердил информацию о получении заявления об УДО от Ефремова.

Сообщается, что сын и супруга Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым, не против его условно-досрочного освобождения.

Михаила Ефремова ранее приговорили к 7,5 года тюрьмы. Наказание он отбывает в колонии в Алексеевском горокруге Белгородской области.

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