Из патологоанатомического корпуса горбольницы № 2 в Белгороде сделают травмпункт

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В столице региона планируется капитальный ремонт патологоанатомического корпуса горбольницы № 2. После ремонта там разместят травматологический пункт. Сейчас управление капитального строительства области ищет подрядчика, который проведёт строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
На это готовы направить 90,2 млн рублей. Итоги определения поставщика подведут 6 мая.
Работы должны провести до 16 декабря 2024 года. Из документов известно, что общая площадь объекта составляет 901,7 кв. м. В список работ входят замена наружного освещения, устройство потолков, полов, дверей, отделочные работы, отделка фасадов, сантехнические и электромонтажные работы, установка видеонаблюдения, замена лифтов.