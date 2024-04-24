Из патологоанатомического корпуса горбольницы № 2 в Белгороде сделают травмпункт

Работы должны провести до 16 декабря 2024 года. Из документов известно, что общая площадь объекта составляет 901,7 кв. м. В список работ входят замена наружного освещения, устройство потолков, полов, дверей, отделочные работы, отделка фасадов, сантехнические и электромонтажные работы, установка видеонаблюдения, замена лифтов.