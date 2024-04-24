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Published Сегодня, 08:32

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Больница

Из патологоанатомического корпуса горбольницы № 2 в Белгороде сделают травмпункт

24 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Больница
На капремонт планируется потратить 90,2 млн рублей. Лот на ремонт учреждения появился на госзакупках.

В столице региона планируется капитальный ремонт патологоанатомического корпуса горбольницы № 2. После ремонта там разместят травматологический пункт. Сейчас управление капитального строительства области ищет подрядчика, который проведёт строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

На это готовы направить 90,2 млн рублей. Итоги определения поставщика подведут 6 мая.

Работы должны провести до 16 декабря 2024 года. Из документов известно, что общая площадь объекта составляет 901,7 кв. м. В список работ входят замена наружного освещения, устройство потолков, полов, дверей, отделочные работы, отделка фасадов, сантехнические и электромонтажные работы, установка видеонаблюдения, замена лифтов.

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#Алина Харина#Город#Медицина#Больница#Капремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород
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