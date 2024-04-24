Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Башкирская компания закупает курсовки для 52 эвакуированных белгородцев

Башкирская компания закупает курсовки для 52 эвакуированных белгородцев

24 апреля 2024, 17:15
Фото: 1MI
На эти цели компания готова потратить 27,6 млн рублей. Документы разметили на сайте госзакупок.

АО «Башкирская содовая компания» приобретает курсовки на 63 дня для 52 эвакуированных жителей Белгородской области. Трое детей до четырёх лет будут проживать бесплатно. Договор будет действовать с 11 апреля по 31 июля 2024 года.

О каком именно санатории идёт речь и с кем был заключён договор, не указано. Цена контракта составляет 27 млн 630 тыс. 540 рублей.

Напомним, что ранее на госзакупках появился лот на размещение белгородских детей в санатории «Митино» Кировской области. Начальная цена договора превысила 4 млн рублей. Санаторий должен был предоставить 81 путёвку для детей.

Кировский санаторий примет белгородских детей: будет 81 путёвка
Узнать подробнее
Читайте также:
Кировский санаторий примет белгородских детей: будет 81 путёвкаПричина — акклиматизация: белгородских детей подкосила болезнь в ещё одном регионеМинпросвещения РФ выделило дополнительные квоты в лагеря для белгородских детей
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Путёвка#Башкирия
Подпишитесь
Белгород накрыло пугающе жёлтое небо: фото
Сегодня, 13:38
В Белгородской области участились случаи нападения собак на людей
Сегодня, 12:25
«Мне не хочется пугать детей»: белгородка рассказала Собчак о жизни под обстрелами
Сегодня, 13:13
«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взятку
Сегодня, 15:45
Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде
Сегодня, 15:16
За границей дороже, но желающих достаточно: где будут отдыхать белгородцы в мае
Сегодня, 16:31
"