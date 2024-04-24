Башкирская компания закупает курсовки для 52 эвакуированных белгородцев

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
АО «Башкирская содовая компания» приобретает курсовки на 63 дня для 52 эвакуированных жителей Белгородской области. Трое детей до четырёх лет будут проживать бесплатно. Договор будет действовать с 11 апреля по 31 июля 2024 года.
О каком именно санатории идёт речь и с кем был заключён договор, не указано. Цена контракта составляет 27 млн 630 тыс. 540 рублей.
Напомним, что ранее на госзакупках появился лот на размещение белгородских детей в санатории «Митино» Кировской области. Начальная цена договора превысила 4 млн рублей. Санаторий должен был предоставить 81 путёвку для детей.