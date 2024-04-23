Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Тимур Иванов отвечал за руководство различными аспектами, связанными с имуществом, расположением войск, жилищным и медицинским обеспечением. Он также был ответственен за планирование закупок товаров, работ и услуг для нужд Министерства обороны. Его компетенция включает проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов Минобороны. В его подчинении были различные департаменты, отвечающие за строительство, планирование и координацию обустройства войск, жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, военного имущества, а также госэкспертизы и медицинского обслуживания.