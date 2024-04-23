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Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки

23 апреля 2024, 19:07
Фото: Минобороны РФ
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Президенту Путину и министру Шойгу доложили о произошедшем. Следствие планирует арестовать Иванова, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
Сюжет
Взятка

По информации, полученной от пресс-службы Следственного комитета России, задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он подозревается в получении взятки. Подробности дела пока не разглашаются. Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу уже сообщили о задержании заместителя.

Тимур Иванов отвечал за руководство различными аспектами, связанными с имуществом, расположением войск, жилищным и медицинским обеспечением. Он также был ответственен за планирование закупок товаров, работ и услуг для нужд Министерства обороны. Его компетенция включает проведение инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов Минобороны. В его подчинении были различные департаменты, отвечающие за строительство, планирование и координацию обустройства войск, жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, военного имущества, а также госэкспертизы и медицинского обслуживания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президенту Владимиру Путину была предоставлена информация о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Также министр обороны Сергей Шойгу был проинформирован заранее о ситуации. Есть видеозапись, на которой Тимур Иванов был замечен на коллегии Минобороны России.

Правоохранительные органы сообщили, что следствие будет просить о принудительном содержании под стражей. По сообщению Следственного комитета России, заместитель министра обороны подозревается в получении крупной суммы денег в качестве взятки. Крупная сумма начинается от 1 миллиона рублей. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Владимир Путин#Задержание#Взятка#Сергей Шойгу#Тимур Иванов#Следственный комитет России#Капитальный ремонт объектов Минобороны
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