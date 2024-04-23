За два года «Единая Россия» доставила в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Во вступительном слове Андрей Турчак отметил, что с начала специальной военной операции реготделения «Единой России» собрали и доставили в новые субъекты свыше 110 тыс. тонн гуманитарной помощи. При этом более 13 млрд было собрано на приобретение автомобилей, дронов, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, элементов экипировки для бойцов.
Более того, за это время «Единая Россия» организовала лечение и реабилитацию в федеральных медучреждениях для 1,5 тыс. юных пациентов из Донбасса, Новороссии и Белгородской области. Об этом пишет mkset.ru.
Глава штаба, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова рассказала о партийном проекте по медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. По ее словам, партия также помогла отправить на отдых и оздоровление более 500 детей.
Также было отмечено, что «Единая Россия» продолжает поддержку граждан пожилого возраста из новых регионов. Андрей Турчак добавил, что волонтеры партии работают в ПВР, куда поступают бытовая техника, лекарственные препараты и медоборудование.
В рамках гуманитарной миссии партия помогает фронту. При поддержке фонда «Наша Правда» на территории Центра беспилотных систем «Единая Россия» организовала производство FPV-дронов «Скворец».
Согласно заявлению руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина, в ближайшее время военнослужащим будут направлены 2 тыс. «Скворцов».
Огромный вклад партии в обеспечение населения новых регионов гумпомощью отметили в Минобороны, МЧС, ФМБА.
Поблагодарив всех участников гуманитарного штаба, секретарь генсовета партии также сообщил, что под эгидой штаба удалось объединить общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерские организации.
Как пишет сайт партии, в конце мероприятия Андрей Турчак отметил, что деятельность гуманитарного штаба «Единой России» должна быть продолжена до победы и налаживания мирной жизни в новых регионах.
«Региональное отделение партии совместно с волонтёрскими организациями и активными жителями области ежедневно помогает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Члены и сторонники партии, депутаты, „Молодая гвардия“, представительницы „Женского движения Единой России“ отправляют на передовую гуманитарную помощь: продукты, медикаменты, одежду, спецснаряжение, стройматериалы и многое другое. Помимо этой помощи, передают и весточки из дома — открытки с пожеланиями, поздравления, письма от неравнодушных жителей нашей страны. В местных отделениях партии плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, необходимые для наших бойцов», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.