За два года «Единая Россия» доставила в новые регионы десятки тысяч тонн помощи

«Региональное отделение партии совместно с волонтёрскими организациями и активными жителями области ежедневно помогает военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Члены и сторонники партии, депутаты, „Молодая гвардия“, представительницы „Женского движения Единой России“ отправляют на передовую гуманитарную помощь: продукты, медикаменты, одежду, спецснаряжение, стройматериалы и многое другое. Помимо этой помощи, передают и весточки из дома — открытки с пожеланиями, поздравления, письма от неравнодушных жителей нашей страны. В местных отделениях партии плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, необходимые для наших бойцов», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.