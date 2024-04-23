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Распаханный участок

В Белгородской области навредили самому крупному кузнечику России

23 апреля 2024, 14:37
Фото: заповедник «Белогорье»
Распаханный участок
В Вейделевском районе распахали земельный участок на охраняемой природной территории. На этом участке обнаружили самый крупный вид кузнечиков. Виновника оштрафовали, сообщает управление экоохотнадзора Белгородской области.

В августе прошлого года сотрудники экоохотнадзора выявили факт распашки земельного участка в природном заказнике регионального значения «Вейделевский». Это особо охраняемая природная территория. На ней запрещена любая деятельность, которая может привести к ухудшению качества окружающей среды или сокращению биоразнообразия.

Виновный в распашке земель был привлечён к административной ответственности.

Помимо этого, сотрудники управления вместе с заповедником «Белогорье» провели исследование и рассчитали вред, который был причинён животному миру, занесённому в Красную книгу РФ. Выяснилось, что на этом участке проживает самый крупный кузнечик России — дыбка степная. В региональную Красную книгу насекомое внесено как исчезающий на территории области вид.

В добровольном порядке виновник вред не возместил. Управление подало исковое заявление в суд. В марте текущего года областной суд решил взыскать с виновника 150 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Вейделевский район#Новости Белгорода#Белгород#Насекомые#Красная книга#Экоохотнадзор
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