В Белгородской области навредили самому крупному кузнечику России

Помимо этого, сотрудники управления вместе с заповедником «Белогорье» провели исследование и рассчитали вред, который был причинён животному миру, занесённому в Красную книгу РФ. Выяснилось, что на этом участке проживает самый крупный кузнечик России — дыбка степная. В региональную Красную книгу насекомое внесено как исчезающий на территории области вид.