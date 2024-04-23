В Белгородской области навредили самому крупному кузнечику России

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В августе прошлого года сотрудники экоохотнадзора выявили факт распашки земельного участка в природном заказнике регионального значения «Вейделевский». Это особо охраняемая природная территория. На ней запрещена любая деятельность, которая может привести к ухудшению качества окружающей среды или сокращению биоразнообразия.
Виновный в распашке земель был привлечён к административной ответственности.
Помимо этого, сотрудники управления вместе с заповедником «Белогорье» провели исследование и рассчитали вред, который был причинён животному миру, занесённому в Красную книгу РФ. Выяснилось, что на этом участке проживает самый крупный кузнечик России — дыбка степная. В региональную Красную книгу насекомое внесено как исчезающий на территории области вид.
В добровольном порядке виновник вред не возместил. Управление подало исковое заявление в суд. В марте текущего года областной суд решил взыскать с виновника 150 тыс. рублей.