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Ребёнок

Ужасные истории от соседей белгородцев: курянка избила 11-месячную девочку

23 апреля 2024, 15:42
Фото: 1MI
Ребёнок

В Курской области заключили под стражу женщину, избившую 11-месячную девочку

Женщина присматривала за внучкой своего сожителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила малышку. Девочка попала в реанимацию. Сейчас женщину заключили под стражу, сообщают «‎Курские известия».

Женщина оставила своего ребёнка под присмотром сожительницы отца, а сама уехала по делам. Через несколько часов соседи сообщили матери 11-месячной девочки, что избитый ребёнок лежит в коридоре.

Выяснилось, что сожительница отца, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила малышку. Один из соседей рассказал, что слышал, как женщина пинает ногой ползущего ребёнка и кричит на него.

Пострадавшая девочка госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. На мать девочки составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Женщине, которая избила малолетнего ребёнка, предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Её арестовали на два месяца до 20 июня.

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#Маргарита Водолажская#Происшествия#Курская область#Черноземье#Ребёнок#Пьяная
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