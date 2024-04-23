Ужасные истории от соседей белгородцев: курянка избила 11-месячную девочку

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Женщина оставила своего ребёнка под присмотром сожительницы отца, а сама уехала по делам. Через несколько часов соседи сообщили матери 11-месячной девочки, что избитый ребёнок лежит в коридоре.
Выяснилось, что сожительница отца, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила малышку. Один из соседей рассказал, что слышал, как женщина пинает ногой ползущего ребёнка и кричит на него.
Пострадавшая девочка госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. На мать девочки составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Женщине, которая избила малолетнего ребёнка, предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Её арестовали на два месяца до 20 июня.