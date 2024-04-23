«Стрелка горит всего пару секунд»: белгородцы утром разозлились из-за светофора

Специалисты ЦОДД объяснили, что это произошло из-за кратковременного прерывания мобильной связи, из-за чего светофор потерял соединение с сервером. Сообщается, что проблема уже устранена. Зелёный сигнал стрелки снова горит 15 секунд. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, светофоры переводят на более надёжные оптоволоконные каналы связи.