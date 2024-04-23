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Светофор

«Стрелка горит всего пару секунд»: белгородцы утром разозлились из-за светофора

23 апреля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Светофор

В ЦОДД прокомментировали ситуацию со странным светофором в Белгороде

Утром 23 апреля белгородцы пожаловались на некорректную работу светофора на перекрёстке улиц Волчанская — Зелёная поляна, стрелка горела всего пару секунд. Проблема уже решена. В будущем светофоры переведут на более надёжные оптоволоконные каналы связи, сообщает белгородская мэрия.
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Дороги

Утром 23 апреля горожане заметили, что светофор на перекрёстке Волчанская — Зелёная поляна работает некорректно. Зелёный сигнал горел всего несколько секунд.

Специалисты ЦОДД объяснили, что это произошло из-за кратковременного прерывания мобильной связи, из-за чего светофор потерял соединение с сервером. Сообщается, что проблема уже устранена. Зелёный сигнал стрелки снова горит 15 секунд. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, светофоры переводят на более надёжные оптоволоконные каналы связи.

Ранее в Белгороде участок на проспекте Ватутина признали опасным. Это произошло из-за того, что администрация не согласовала работы с отделом ГАИ.

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