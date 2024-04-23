Следить за транспортными потоками на улице Щорса в Белгороде доверят умной системе

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Контракт на поставку и установку программно-аппаратного комплекса интеллектуальной транспортной системы появился на сайте госзакупок. Согласно опубликованным данным, на 38 камер потратят 541 тысячу рублей, ещё 11 млн рублей — на 38 комплектов модернизации детектора транспорта.
Получать информацию с камер об ошибках, происшествиях на дороге и проводить проверки о техническом состоянии системы можно будет через Telegram-бота.
Установят такие камеры на перекрёстках Щорса с:
А также на других дорогах города: