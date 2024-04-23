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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Детекторы мониторинга транспортных потоков установят на дорогах Белгорода

Следить за транспортными потоками на улице Щорса в Белгороде доверят умной системе

23 апреля 2024, 16:09
Фото: 1MI

Детекторы мониторинга транспортных потоков установят на дорогах Белгорода

На поставку и установку программно-аппаратного комплекса интеллектуальной транспортной системы готовы выделить 11,6 млн рублей. Где появятся детекторы — узнали журналисты Бел.Ру.

Контракт на поставку и установку программно-аппаратного комплекса интеллектуальной транспортной системы появился на сайте госзакупок. Согласно опубликованным данным, на 38 камер потратят 541 тысячу рублей, ещё 11 млн рублей на 38 комплектов модернизации детектора транспорта.

Получать информацию с камер об ошибках, происшествиях на дороге и проводить проверки о техническом состоянии системы можно будет через Telegram-бота.

Установят такие камеры на перекрёстках Щорса с:

  • проездом Автомобилистов,
  • улицей Конева,
  • бульваром Юности,
  • улицей Славянская,
  • улицей Королёва,
  • улицей Мокроусова,
  • улицей Костюкова,
  • улицей Апанасенко.

А также на других дорогах города:

  • К. Заслонова — ул. Дзгоева — ул. Сторожевая,
  • Железнякова — Садовая,
  • проспект Богдана Хмельницкого — выезд из МУП «ГПТ»,
  • Чичерина — Белгородской сирени,
  • проспект Богдана Хмельницкого — Ротонда,
  • объездная дорога Ротонда — ул. Калинина — ул. Студенческая,
  • Костюкова — Донецкая,
  • Сумская — Чичерина.
За этот год в Белгороде прибавилось 350 камер наблюдения, но остановки это не спасает
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#Алёна Мальцева#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Видеонаблюдение#Камеры#Белгород#Перекрёстки
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