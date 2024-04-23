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Самара отказалась от услуг «Мовисты» — поставщика трамваев в Пермь

Самара отказалась от услуг «Мовисты» — поставщика трамваев в Пермь

23 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI
Самарская администрация не захотела подписывать договор с ООО «Мовиста Регионы Самара». Власти подсчитали, что ежегодно выплачивать деньги концессионеру будет невыгодно для городского бюджета.

Последние месяцы власти Самары и бизнесмены готовили концессию, согласно которой компания должна была обеспечить Самару 45 трехсекционными трамваями и привести в порядок несколько километров рельсовых путей. Однако позже в администрации решили самостоятельно развивать трамвайный парк и отремонтировать пути, передает properm.ru.

Власти планируют начать модернизацию старых трамваев «Шкода»: старые кузова снимут и установят новые и более современные на обновленные тележки. Также администрация хочет приобрести трехсекционные трамваи на средства из областного бюджета.

ООО «Группа Мовиста» занимается обновлением трамвайной системы в разных городах России: Курске, Липецке, Перми, Ярославле, Екатеринбурге и Уфе. К примеру, в ноябре 2022 года пермские власти заключили концессионное соглашение с дочерней компанией «Группы Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь». Компания обязана до 2025 года включительно отремонтировать 35 километров путей и депо, а также семь тяговых подстанций и поставить в город 44 новых трамвая.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО до 23 мая текущего года бывшего гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. Такое решение было принято 21 февраля Фрунзенским районным судом Ярославля. По версии следствия, Советников передал бывшим областным чиновникам взятку в размере 1,6 миллиона рублей за оказание покровительства его организации при работе в Ярославле в сфере общественного транспорта.

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