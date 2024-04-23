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С уничтоженной в Харькове телевышки могли корректировать удары по Белгороду

С уничтоженной в Харькове телевышки могли корректировать удары по Белгороду

23 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.
Сюжет
СВО

По словам Виталия Ганчева, с учётом высоты телевышки в Харькове на ней располагалось координационное оборудование для систем ПВО. Он также не исключил, что на ней могли быть и системы наведения, которые работают по территории Белгородской области.

Ганчев также уточнил, что телевышка была самой высокой точкой в Харькове. На ней могли быть установлены системы спутникового наведения американского производства.

Напомним, что телевышка в Харькове была уничтожена накануне днём. Сообщалось о проблемах в городе с цифровым сигналом.

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#Алина Харина#Белгородская область#Телевышка#Харьковская область#Белгород#СВО#Атака ВСУ
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