С уничтоженной в Харькове телевышки могли корректировать удары по Белгороду

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По словам Виталия Ганчева, с учётом высоты телевышки в Харькове на ней располагалось координационное оборудование для систем ПВО. Он также не исключил, что на ней могли быть и системы наведения, которые работают по территории Белгородской области.
Ганчев также уточнил, что телевышка была самой высокой точкой в Харькове. На ней могли быть установлены системы спутникового наведения американского производства.
Напомним, что телевышка в Харькове была уничтожена накануне днём. Сообщалось о проблемах в городе с цифровым сигналом.