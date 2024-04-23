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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Фотосъёмка

Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?

23 апреля 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Фотосъёмка

В полиции объяснили допрос белгородцев из-за уличной фотосессии

Ранее в Сети появилась информация о том, что парня и девушку забрали в отдел полиции из-за уличной фотосессии. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное управление МВД и выяснили причины произошедшего.

О задержании молодых людей рассказала в социальных сетях мама девушки. По её словам, молодые люди гуляли по Белгороду и фотографировались. К ним подошла неизвестная и на повышенных тонах попросила прекратить съёмку, поскольку в городе неспокойная оперативная обстановка. Беседа продолжилась уже в отделении полиции. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить подробности у мамы девушки, но общаться с нами она не захотела.

В региональном управлении МВД Бел.Ру сообщили, что 13 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Белгороду поступило сообщение о том, что молодой человек с девушкой фотографируют опору моста на улице Победы.

По указанному адресу направили наряд патрульно-постовой службы полиции. Для проверки и уточнения данных молодым людям предложили проехать в отделение. После проверки их отпустили.

Нельзя фотографироваться? Белгородцев допрашивали в полиции из-за уличной фотосессии
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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Полиция#Мвд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Допрос#Уличная фотосессия
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