Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?

О задержании молодых людей рассказала в социальных сетях мама девушки. По её словам, молодые люди гуляли по Белгороду и фотографировались. К ним подошла неизвестная и на повышенных тонах попросила прекратить съёмку, поскольку в городе неспокойная оперативная обстановка. Беседа продолжилась уже в отделении полиции. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить подробности у мамы девушки, но общаться с нами она не захотела.