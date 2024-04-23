Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
О задержании молодых людей рассказала в социальных сетях мама девушки. По её словам, молодые люди гуляли по Белгороду и фотографировались. К ним подошла неизвестная и на повышенных тонах попросила прекратить съёмку, поскольку в городе неспокойная оперативная обстановка. Беседа продолжилась уже в отделении полиции. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить подробности у мамы девушки, но общаться с нами она не захотела.
В региональном управлении МВД Бел.Ру сообщили, что 13 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Белгороду поступило сообщение о том, что молодой человек с девушкой фотографируют опору моста на улице Победы.
По указанному адресу направили наряд патрульно-постовой службы полиции. Для проверки и уточнения данных молодым людям предложили проехать в отделение. После проверки их отпустили.