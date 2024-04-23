Отбывший арест белгородец прихватил чужой самокат и пошёл на плече с ним в Северный

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
На днях ранним утром внимание полицейских привлёк 40-летний житель региона, который шёл по улице Щорса в Белгороде с электросамокатом на плече. На вопрос, где он его взял, мужчина не смог ответил ничего внятного.
Оказалось, что злоумышленник недавно отбыл административный арест и направлялся в Северный. Сначала он планировал дойти до посёлка пешком, но передумал, когда увидел прокатный самокат. После неудачных попыток разобраться с управлением подозреваемый решил забрать его с собой. Мужчина положил самокат на плечо, пошёл вдоль улицы и был остановлен полицейскими.
«Хотел проехаться, а колёса не крутятся. На плечо положил, чуть прошёлся, встретил полицейских. Забрали самокат, сказали, что это для общего пользования, и увезли меня в отдел. Самокат вернул, больше такого не повторится», — рассказал белгородец.
Самокат стоимостью свыше 16 тыс. рублей вернули собственнику. Предприниматель обратился с заявлением в полицию о привлечении похитителя к ответственности. Собственник также поблагодарил полицейских и напомнил, что самокаты оборудованы датчиками, по которым их можно отслеживать по карте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.