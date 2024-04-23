Отбывший арест белгородец прихватил чужой самокат и пошёл на плече с ним в Северный

Оказалось, что злоумышленник недавно отбыл административный арест и направлялся в Северный. Сначала он планировал дойти до посёлка пешком, но передумал, когда увидел прокатный самокат. После неудачных попыток разобраться с управлением подозреваемый решил забрать его с собой. Мужчина положил самокат на плечо, пошёл вдоль улицы и был остановлен полицейскими.