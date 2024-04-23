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Мнения белгородцев о новых модулях в рамках уроков физкультуры разделились

Кому нужен гольф? Белгородцы — о возможных нововведениях на уроках физкультуры

23 апреля 2024, 05:15
Фото: 1MI

Мнения белгородцев о новых модулях в рамках уроков физкультуры разделились

Минпросвещения РФ предлагает добавить новые модули в рамках уроков физкультуры. Речь идёт об изучении гольфа, биатлона, хоккея на траве и других видов спорта. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться у читателей, нужно ли данные модули изучать в школах.
Сюжет
Школы

Согласно проекту приказа Минпросвещения РФ, ведомство предлагает добавить новые модули в рамках проведения уроков физкультуры. Речь идёт о расширении программы и изучении таких видов спорта, как гольф, биатлон, скалолазание, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, перетягивание каната.

На уроках также предлагается изучать тяжёлую атлетику, катание на коньках, теннис и различные виды единоборств. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться у читателей, нужны ли данные модули в школах.

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1399 человек. 56% опрошенных (792 человека) высказались против нововведений, недоумевая, зачем школьникам изучать гольф. При этом 43% опрошенных (607 голосов), наоборот, посчитали, что чем больше вариантов для изучения, тем лучше.

К примеру, белгородка Ольга предложила ввести во всех учебных заведениях изучение йоги.

Йога означает идеальную созвучность. Ваше тело, ум, дух и бытие находятся в абсолютной гармонии. Йога — это наука о том, как активировать внутренние энергии таким образом, чтобы тело, ум и эмоции функционировали на самом пике возможностей.
Ольга
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Школы#Тяжелая атлетика#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Гольф#Минпросвещения РФ#Биатлон
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