Кому нужен гольф? Белгородцы — о возможных нововведениях на уроках физкультуры

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Согласно проекту приказа Минпросвещения РФ, ведомство предлагает добавить новые модули в рамках проведения уроков физкультуры. Речь идёт о расширении программы и изучении таких видов спорта, как гольф, биатлон, скалолазание, спортивный туризм, хоккей на траве, ушу, перетягивание каната.
На уроках также предлагается изучать тяжёлую атлетику, катание на коньках, теннис и различные виды единоборств. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться у читателей, нужны ли данные модули в школах.
На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1399 человек. 56% опрошенных (792 человека) высказались против нововведений, недоумевая, зачем школьникам изучать гольф. При этом 43% опрошенных (607 голосов), наоборот, посчитали, что чем больше вариантов для изучения, тем лучше.
К примеру, белгородка Ольга предложила ввести во всех учебных заведениях изучение йоги.
Йога означает идеальную созвучность. Ваше тело, ум, дух и бытие находятся в абсолютной гармонии. Йога — это наука о том, как активировать внутренние энергии таким образом, чтобы тело, ум и эмоции функционировали на самом пике возможностей.
Ольга