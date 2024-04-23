Кому нужен гольф? Белгородцы — о возможных нововведениях на уроках физкультуры

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1399 человек. 56% опрошенных (792 человека) высказались против нововведений, недоумевая, зачем школьникам изучать гольф. При этом 43% опрошенных (607 голосов), наоборот, посчитали, что чем больше вариантов для изучения, тем лучше.